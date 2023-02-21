هيئة الأسرى: إجراءات قمعية وتشديدات في معتقل جلبوع

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر، الاثنين، إن "إدارة سجن جلبوع، فرضت إجراءات أمنية مشددة على الأسرى الفلسطينيين القابعين في المعتقل".ونقلت محامية الهيئة حنان الخطيب ما فرضته إدارة السجن من إجراءات قمعية وشديدة، خلال زيارتها للأسير خيري سلامة (42 عاماً)، من مدينة نابلس والمحكوم بالسجن المؤبد حيث قال: "يتم تقييد أيدينا كلما نقلونا من وإلى الغرفة خلال زيارة المحامي أو لعيادة السجن".وأضاف الأسير سلامة: "حينما تم إعادتها من معتقل رامون إلى سجن جلبوع، كانت بانتظارنا قوات كبيرة من وحدات يماز وغيرهم، وقد أتلفوا لنا العديد من أغراضنا مثل الأدوات الكهربائية، وأغراض الكانتينا والملابس، ووجدنا أن إدارة السجن قامت بإصلاحات على السجن وذلك بإزالة برش واحد من كل غرفة، إضافة إلى هدم الحمامات بالغرف ووضعها خارجية، وتكون مفتوحة منذ ساعات الصباح لغاية الساعة السادسة مساءً".وأكمل: "بأن المتطرف إيتمار بن غفير يطالب بأن يتم فتح الحمامات والماء لساعة واحدة فقط، وهذا ما طبقوه بسجن نفحة ولكن هذا مرفوض لدى الحركة الأسيرة، وقد بدأنا نحن الأسرى بإتخاذ خطوات اسوة بباقي السجون، فكل يوم نغلق القسم لمدة 4 ساعات، ونلبس لباس الشاباس على عدد الصباح والمغرب".