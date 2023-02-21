الاحتلال يستولي على مبلغ مالي من منزل أسير مقدسي

استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مبلغ مالي من منزل الأسير محمد فرحات في بلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى المبارك.







ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت منزل الأسير فرحات، وفتشت في مقتنيات العائلة التي لم تكن متواجدة في المنزل، قبل أن تستولي على 3 آلاف شيكل.

رام الله - دنيا الوطنوذكرت أن الأسير فرحات محكوم عليه بالسجن الفعلي مدة 12 سنة أمضى منها 6 سنوات.وكانت قوات الاحتلال قد داهمت عشرات منازل الأسرى والأسرى المحررين في القدس خلال الأيام الأخيرة، واستولت على أموال ومقتنيات ثمينة، كما حجزت على الحسابات البنكية لعوائل الأسرى.