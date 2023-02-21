دولي

السفير بخيت يلتقي مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

السفير بخيت يلتقي مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى الأمين العام المساعد  للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية السفير طارق علي بخيت مع نائب مساعد مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لاري ساكس، على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، اليوم الثلاثاء.

خلال هذا الاجتماع، بحث الجانبان وجهات النظر حول كيفية تعزيز شراكتهما الثنائية في إطار مذكرة التفاهم والتعاون الموقعة بينهما والتي تشمل المشاورات المشتركة والحوار الاستراتيجي، وتبادل المعلومات، والمشاركة في الاستجابة للكوارث، والتدريب والدعم التشغيلي.

كما جدد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون في مجال المساعدة الإنسانية والتمسك بالمبادئ الإنسانية.

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