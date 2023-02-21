السفير بخيت يتلقي بممثلة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع

التقى السفير طارق علي بخيت، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية، في باميلا بارتون، الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، على هامش المنتدى الإنساني الدولي الثالث الذي عقد في الرياض يوم الثلاثاء.





خلال الاجتماع، ناقش الجانبان جوانب التعاون المشترك بين المنظمة ومكتب الممثل الخاص.





رام الله - دنيا الوطنوأشار السفير طارق إلى الاهتمام الخاص الذي توليه المنظمة لقضايا المرأة، وخاصة أهمية حمايتها من جميع أنواع العنف، بما يتماشى مع قرارات منظمة التعاون الإسلامي سواء على مستوى القمة أو مجلس وزراء الخارجية، والتي توجت بإنشاء منظمة متخصصة، وهي منظمة تنمية المرأة وشدد في هذا الصدد على أهمية التنسيق بين مكتب الممثلة الخاصة ومنظمة تنمية المرأة لاستكشاف مختلف جوانب التعاون.