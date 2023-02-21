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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس يترأس اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح

الرئيس عباس يترأس اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح
الرئيس محمود عباس يترأس اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
يترأس الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح، لبحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني في تصريح لـ "دنيا الوطن": إن "الاجتماع سيتطرق أولًا للوضع الداخلي في الحركة، وكذلك الوضع الدولي، وما يجري على الأرض حتى الآن من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتأكيد أيضًا سيكون على طاولة اللجنة المركزية ما يجري بحق الأسرى في السجون".

وأكمل الفتياني: "كما سيتطرق الاجتماع إلى سياسة الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وإلى التصعيد الخطير الذي يجري في السجون ومن ضمنه العصيان الذي أعلن عنه الأسرى قبيل الإضراب في شهر رمضان".

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