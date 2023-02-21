حسين طه: قرارات منظمة التعاون الإسلامي هي تعبير عن التضامن مع كشمير

رام الله - دنيا الوطنألقى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، كلمة في فعالية ومعرض للصور استضافتهما الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة يوم الثلاثاء، لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم جامو وكشمير المحتل من الهند بشكل غير قانوني، ولتعزيز تضامن منظمة التعاون الإسلامي مع شعب جامو وكشمير.وأكد الأمين العام أن منظمة التعاون الإسلامي، منذ أكثر من أربعة عقود، تقدم باستمرار دعمها القوي، وبالإجماع، لشعب جامو وكشمير في العديد من المقررات الصادرة عن مؤتمرات القمة والقرارات الصادرة عن الاجتماعات الوزارية، وأن هذه المقررات والقرارات هي تعبير عن تضامن العالم الإسلامي الكامل مع شعب كشمير في نضاله من أجل حق تقرير المصير.كما ذكر حسين إبراهيم طه أنه بالإضافة إلى عمل المبعوث الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي إلى جامو وكشمير، تتمثل مهمة الأمانة العامة في تكثيف المناصرة والدعوة وترتيب أنشطة التوعية بشأن الأبعاد المختلفة لنزاع جامو وكشمير. وأضاف الأمين العام أن الأمانة العامة كررت مرارا وتكرارا دعوتها للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة لحل نزاع جامو وكشمير وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.كما ألقى المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إلى جامو وكشمير، السفير يوسف الضبيعي، كلمة تلخص ما قام به من عمل خلال مهماته السابقة إلى باكستان وآزاد جامو وكشمير.وقد ألقى كل من المندوب الدائم لباكستان لدى منظمة التعاون الإسلامي، السفير سيد محمد فواد شير، ورئيس لجنة كشمير في جدة، مسعود أحمد بوري، والقنصل العام الباكستاني في جدة، خالد ماجد، كلمات رئيسية في هذه المناسبة.