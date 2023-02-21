مجدلاني يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الغذاء العالمي لدعم الأسر الفقيرة

وتابع الوزير مجدلاني أن تردي الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية بسبب اجراءات الاحتلال الاسرائيلي زاد فجوة الفقر وعدد الفقراء.







وأضاف: "نتطلع للمزيد من التعاون واستمرار التنسيق، إضافة إلى التركيز على مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة وبشكل خاص الأسر التي ترأسها نساء والأسر في مدينة القدس.

جدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تقضي بتوفير المساعدات الغذائية من خلال القسائم الشرائي، إضافة لمنح الأسر مشاريع تمكين اقتصادي تحقق لهم الاكتفاء الذاتي.







وقد حضر اللقاء وكيل الوزارة عاصم خميس ومدير عام ديوان الوزير أ. تغريد كشك والوكيل المساعد لشؤون المديريات الجنوبية أكرم الحافي والوكيل المساعد للرعاية المجتمعية رولا نزال ومدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفقر محمد سمارة ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط وتنسيق المساعدات منال أبو رمضان.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني: إن "الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء على سد فجوة الفقر من خلال مشاريع التمكين الاقتصادي وذلك لدعم الأسر وتمكينها من الاعتماد على الذات وتحقيق الاكتفاء الذاتي".جاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بوزيرها أحمد مجدلاني وبرنامج الغذاء العالمي ممثلاً بمديره القطري في الأراضي الفلسطينية سامر عبد الجابر اليوم الثلاثاء، والتي تهدف إلى تشكيل إطار تعاون بين الطرفين لتوفير المساعدات الغذائية للفقراء والأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي الشديد والتي ترعى أطفالاً ومسنين.وعلى هامش التوقيع، تحدث وزير التنمية الاجتماعية عن عمل الوزارة على إنجاز السجل الوطني الاجتماعي الذي يعتبر أرضية للسجل الاجتماعي الوطني ونظام التحويل الوطني الذي ستعمل به الوزارة وفقا لمنهجية إدارة الحالة.بدوره، قال ممثل برنامج الغذاء العالمي سامر عبر الجابر إن "العلاقة بين البرنامج والوزارة استراتيجية تجمعهما رؤية مشتركة نحو المزيد من المساعدات والمشاريع التي تخدم الأسر المستفيدة لتحقيق الأمن الغذائي لتلك الأسر".وتابع عبد الجابر: "سيستثمر برنامج الغذاء العالمي خبراته التقنية المتعددة في إطار الشراكة مع الوزارة لدعم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد وتحسين نظام الحماية الاجتماعية وتحليل بيانات الفقر للأسر من أجل تحديد خط الفقر الغذائي وتعزيز المساعدات الاجتماعية للتخفيف من حدة الفقر من منظور الأمن الغذائي، إضافة لدعم المساعدات الاجتماعية المقدمة من الوزارة في حالات الطوارئ".