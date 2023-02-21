الاحتلال يصدر حكمًا على الأسير بسام السعدي

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة "عوفر" العسكرية، اليوم الثلاثاء، حكمًا بحقّ الأسير بسام السعدي (63 عامًا) من مخيم جنين، بالسّجن الفعلي لمدة 22 شهرًا.وبحسب نادي الأسير، فإن قوات الاحتلال اعتقلت السّعدي في الأول من آب العام المنصرم، بعد عملية تنكيل وحشية بحقّه.يُشار إلى أنّ الأسير الشيخ بسام السعدي أسير سابق حيث أمضى ما يزيد عن 15 عاماً، وكذلك تعرضت زوجته نوال السّعدي للاعتقال، حيث أمضت حوالي ثلاثة أعوام في الأسر ، كذلك تعرض معظم أبنائه للاعتقال، كما أنه والد الشّهيدين عبد الكريم وإبراهيم السّعدي.