بالصور: دخول مراكب "الكاياك" إلى القطاع لأول مرة

ويُشار إلى أنّ الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف هو رائد الرياضات والأنشطة البحريّة في قطاع غزّة، حيث نفّذ خلال الفترة الماضية العديد من الأنشطة والبطولات والمسابقات الرياضيّة البحريّة التي لاقت إقبالاً ورواجًا واسعًا.









رام الله - دنيا الوطننجح الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف في الحصول على الموافقات اللازمة لإدخال عدد من مراكب التجديف "الكاياك" إلى قطاع غزّة، لتكون هي المرة الأولى التي يتم فيها إدخال هذه المراكب إلى قطاع غزة منذ بدء الحصار قبل 16عامًا.ودخلت المراكب أمس الاثنين، الموافق 20/2/2023 بعد أن كان يمنعها الاحتلال الإسرائيلي طيلة السنوات الماضية.وتقدّم رئيس الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف خلدون أبو سليم، بطلب التنسيق من أجل إدخال هذه المعدّات إلى قطاع غزّة إلى اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع وبتوصيّةٍ من ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين السيّد سيفن كون بورغسدورف حيث تمت الموافقة من الجانب "الإسرائيلي" على إدخال هذه المراكب لصالح الاتحاد.وأوضح أنّ الاتحاد بصدد تنفيذ مجموعة واسعة من النشاطات البحريّة، لا سيما وأنّ الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف من الاتحادات المُبادِرة والنشيطة في هذه الرياضة الناشئة.وقدّم الشكر إلى رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع على جهوده في الحصول على الموافقات اللازمة لإدخال مراكب "الكاياك" إلى قطاع غزّة، فيما قدّم الشكر إلى مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس على جهوده مع الاتحاد في إدخال هذه المراكب التي كانت ممنوعة من الدخول إلى القطاع.كما قدّم الشكر إلى اللواء جبريل الرجوب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينيّة والمجلس الأعلى للشباب والرياضة على دعمه المتواصل ومتابعته الحثيثة لإنجاح كافة أنشطة وبطولات الاتحاد الفلسطيني للشراع والتجديف، والشكر لشركة palpay للمدفوعات الالكترونية التي ساهمت بدعم جزء من مدفوعات هذه المراكب.