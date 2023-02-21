شؤون فلسطينية

أونروا تُعلن موعد تسجيل طلبة الصف الأول الجدد

أونروا تُعلن موعد تسجيل طلبة الصف الأول الجدد
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن بدء تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي الجدد للعام الدراسي 2023/2024.

وقالت (أونروا) في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن التسجيل سيبدأ من يوم الأربعاء 1/3/2023 ويستمر التسجيل حتى نهاية العام الدراسي الحالي في جميع مدارس الأونروا، حيث يتم التسجيل في أقرب مدرسة أساسية قريبة من سكن الطالب.

وأوضحت الوزارة أن القبول متاح للأطفال من مواليد عام 2017 /2018 الذين ولدوا حتى يوم 31/1/2018، ولا يقبل الطالب الذي يزيد عمره على ثماني سنوات وثلاثة أشهر.

وأشارت إلى إحضار الوثائق التالية عند التسجيل: شهادة الميلاد وصورة عنها وصورة عن هوية ولي الأمر، بطاقة الوكالة وصورة عنها شرط أن يكون الطالب مسجل فيها هوية ولي الأمر.

أخبار ذات صلة

فصائل فلسطينية تُعارض قرار التراجع عن إدانة الاستيطان في مجلس الأمن

فصائل فلسطينية تُعارض قرار التراجع عن إدانة الاستيطان في مجلس الأمن

الاحتلال يصدر حكمًا بحق الأسير بسام السعدي

الاحتلال يصدر حكمًا بحق الأسير بسام السعدي

بالصور: دخول مراكب &quot;الكاياك&quot; إلى القطاع لأول مرة

بالصور: دخول مراكب "الكاياك" إلى القطاع لأول مرة

أونروا تُعلن موعد تسجيل طلبة الصف الأول الجدد

أونروا تُعلن موعد تسجيل طلبة الصف الأول الجدد

حماس تُعقب على انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى في السجون

حماس تُعقب على انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى في السجون

البنك الدولي والإحصاء يعلنان نتائج مسح ظروف الصحة النفسية في فلسطين لعام 2022

البنك الدولي والإحصاء يعلنان نتائج مسح ظروف الصحة النفسية في فلسطين لعام 2022

نادي الأسير يُوضح تفاصيل الاعتداء على الأسرى في ريمون

نادي الأسير يُوضح تفاصيل الاعتداء على الأسرى في ريمون

القدس: قوات الاحتلال تقتحم منزل أسير محرر وتستولي على سيارته ومصاغ ذهبي

القدس: قوات الاحتلال تقتحم منزل أسير محرر وتستولي على سيارته ومصاغ ذهبي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البنك الدولي والإحصاء يعلنان نتائج مسح ظروف الصحة النفسية في فلسطين لعام 2022

البنك الدولي والإحصاء يعلنان نتائج مسح ظروف الصحة النفسية في فلسطين لعام 2022

القدس: قوات الاحتلال تقتحم منزل أسير محرر وتستولي على سيارته ومصاغ ذهبي

القدس: قوات الاحتلال تقتحم منزل أسير محرر وتستولي على سيارته ومصاغ ذهبي

&quot;التعليم العالي&quot; تناقش الأولويات الوطنية البحثية للقطاع الصحي

"التعليم العالي" تناقش الأولويات الوطنية البحثية للقطاع الصحي

الإسلامية المسيحية تدعو لنصرة الأسرى في عصيانهم ضد الإجراءات الفاشية لسلطات الاحتلال

الإسلامية المسيحية تدعو لنصرة الأسرى في عصيانهم ضد الإجراءات الفاشية لسلطات الاحتلال

أبو هولي: شعبنا الفلسطيني سيفشل كل المؤامرات التي تستهدف تعريف اللاجئ الفلسطيني

أبو هولي: شعبنا الفلسطيني سيفشل كل المؤامرات التي تستهدف تعريف اللاجئ الفلسطيني

لليوم الثامن.. الأسرى يواصلون خطواتهم رفضًا لإجراءات المتطرف (بن غفير)

لليوم الثامن.. الأسرى يواصلون خطواتهم رفضًا لإجراءات المتطرف (بن غفير)

غنيم يوقع الاتفاقية الخاصة بتأسيس نظام المراقبة عن بعد للتزود بالمياه

غنيم يوقع الاتفاقية الخاصة بتأسيس نظام المراقبة عن بعد للتزود بالمياه

المفتي العام يشارك في الدورة الخامسة والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي

المفتي العام يشارك في الدورة الخامسة والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي

منوعات

جورجينا تعلن بشكل رسمي عن مهنتها الجديدة

جورجينا تعلن بشكل رسمي عن مهنتها الجديدة

هكذا خطط &quot;رونالدو&quot; لإنهاء الخلاف بين جورجينا وأمه

هكذا خطط "رونالدو" لإنهاء الخلاف بين جورجينا وأمه

يسرا المسعودي تثير الجدل بتصريحاتها حول أدوار&quot;الإغراء&quot;

يسرا المسعودي تثير الجدل بتصريحاتها حول أدوار"الإغراء"

ما هي سلسلة الفديوهات القادمة الخاصة بالفنانة هيدي كرم؟

ما هي سلسلة الفديوهات القادمة الخاصة بالفنانة هيدي كرم؟

&quot;كفاية افترى&quot;.. شريف منير يصدم الجمهور بحديثه عن المرأة

"كفاية افترى".. شريف منير يصدم الجمهور بحديثه عن المرأة

بعد زلزال سوريا.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلادها بطريقة صادمة

بعد زلزال سوريا.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلادها بطريقة صادمة

أنباء عن انفصال تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل

أنباء عن انفصال تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل

لن تصدق ما هي وصية شيرين رضا عند وفاتها !

لن تصدق ما هي وصية شيرين رضا عند وفاتها !

لحظة هروب محمد رمضان من الفندق بدون حذاء

لحظة هروب محمد رمضان من الفندق بدون حذاء

مغنية مشهورة تكتشف عن علاقة بين زوجها وأمها

مغنية مشهورة تكتشف عن علاقة بين زوجها وأمها

عربي

سعيّد: نرفض التدخلات الخارجية وسيادة تونس فوق أي اعتبار

سعيّد: نرفض التدخلات الخارجية وسيادة تونس فوق أي اعتبار

تفاصيل لقاء منظمة التعاون الإسلامي ونائب مدير المساعدات الإنسانية بالمفوضية الأوروبية

تفاصيل لقاء منظمة التعاون الإسلامي ونائب مدير المساعدات الإنسانية بالمفوضية الأوروبية

المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال

المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال

السعودية: هيئة المساحة الجيولوجية توضح إمكانية تعرض المنطقة لزلزال

السعودية: هيئة المساحة الجيولوجية توضح إمكانية تعرض المنطقة لزلزال