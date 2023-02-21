أونروا تُعلن موعد تسجيل طلبة الصف الأول الجدد

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عن بدء تسجيل طلبة الصف الأول الأساسي الجدد للعام الدراسي 2023/2024.







وقالت (أونروا) في تصريح صحفي، الثلاثاء، إن التسجيل سيبدأ من يوم الأربعاء 1/3/2023 ويستمر التسجيل حتى نهاية العام الدراسي الحالي في جميع مدارس الأونروا، حيث يتم التسجيل في أقرب مدرسة أساسية قريبة من سكن الطالب.

رام الله - دنيا الوطنوأوضحت الوزارة أن القبول متاح للأطفال من مواليد عام 2017 /2018 الذين ولدوا حتى يوم 31/1/2018، ولا يقبل الطالب الذي يزيد عمره على ثماني سنوات وثلاثة أشهر.وأشارت إلى إحضار الوثائق التالية عند التسجيل: شهادة الميلاد وصورة عنها وصورة عن هوية ولي الأمر، بطاقة الوكالة وصورة عنها شرط أن يكون الطالب مسجل فيها هوية ولي الأمر.