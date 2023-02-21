قرعاوي: العصيان المدني في القدس له ما بعده ومآلاته صعبة

رام الله - دنيا الوطنقال النائب فتحي قرعاوي، إن خطوة العصيان المدني الذي أعلن عنها المقدسيون في مخيم شعفاط وغيرهم في بلدات القدس، لها ما بعدها وستكون نتائجها صعبة على الاحتلال.وتوقع قرعاوي أن يمتد العصيان المدني إلى مناطق أخرى في القدس وخارجها، احتجاجا على إجراءات الاحتلال التعسفية بحق الفلسطينيين بشكل عام، والمقدسيين على وجه الخصوص.وأكد أن أوضاع الفلسطينيين في القدس صعبة للغاية فهم يواجهون عمليات الهدم والتهجير، إلى جانب الإذلال على الحواجز العسكرية الإسرائيلية.وبين أن تشديد الاحتلال لإجراءاته لمواجهة العصيان المدني الذي أعلن عنه المقدسيين في شعفاط، لن يصب في صالح الاحتلال.وأضاف: "الاحتلال لا زال يصر على خطواته التي بدأ بها ويسير على نفس النهج ضد المواطنين في القدس، وكل ذلك يستدعي مساندة المقدسيين لتعرية إجراءات الاحتلال تجاههم لا سيما عمليات الهدم".وشدد على ضرورة وجود دعم عربي ودولي وإسلامي لتعزيز صمود الفلسطينيين في القدس، ومواجهة مخططات الاحتلال في المدينة.