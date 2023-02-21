شؤون فلسطينية

نادي الأسير يُوضح تفاصيل الاعتداء على الأسرى في ريمون

نادي الأسير يُوضح تفاصيل الاعتداء على الأسرى في ريمون
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة، عن مصير الأسرى في قسم (3) في سجن "ريمون"، بعد عملية قمع واقتحام نفذتها وحدات القمع بحقّهم، وشاركت فيها ثلاث وحدات (المتسادا، ودرور، واليماز) واستخدمت بحقهم، القنابل الصوتية، ورشتهم بالغاز المسيل للدموع.

وبيّن نادي الأسير، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنّ إدارة السجن شرعت بنقل الأسرى وعددهم نحو (80) أسيرًا، حيث جرى نقل عدد منهم إلى الزنازين، ونقلت بقية الأسرى إلى قسم (10) في سجن "نفحة"، وذلك وفقا للمعلومات الأولية.

وأكّد نادي الأسير أنّ حالة من التوتر الشديد تسود أقسام السجن، بعد أن أقدمت إدارته على إغلاق الأقسام كافة.

ولفت نادي الأسير، إلى أنّ هذا الاقتحام يأتي في ظل تهديدات إدارة السجون المتصاعدة بحقّ الأسرى، وإعلانها البدء بتطبيق إجراءات الوزير إيتمار بن غفير، واستمرار الأسرى في خطواتهم النضالية (خطوات العصيان)، ردًا على هذه الإجراءات.

يذكر أن عمليات الاقتحام تشكّل إحدى السياسات الثّابتة التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى، ومنذ عام 2019 صعّدت إدارة السجون من مستوى التنكيل بحقّ الأسرى خلال عمليات الاقتحام، حيث سُجلت خلال عامي 2019 و2020 عدة اقتحامات كانت الأعنف منذ سنوات، وارتفعت وتيرتها مجددًا بعد تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم عام 2021.

ودعا نادي الأسير مجددًا، إلى استعادة الدور الشعبي الذي يليق بقضية الأسرى لنصرتهم في معركتهم المستمرة، والتأكيد على دعوة الأسرى بأن يكون يوم الجمعة المقبل يوم غضب نصرة لهم وللقدس.

أخبار ذات صلة

فصائل فلسطينية تُعارض قرار التراجع عن إدانة الاستيطان في مجلس الأمن

فصائل فلسطينية تُعارض قرار التراجع عن إدانة الاستيطان في مجلس الأمن

الاحتلال يصدر حكمًا بحق الأسير بسام السعدي

الاحتلال يصدر حكمًا بحق الأسير بسام السعدي

بالصور: دخول مراكب &quot;الكاياك&quot; إلى القطاع لأول مرة

بالصور: دخول مراكب "الكاياك" إلى القطاع لأول مرة

أونروا تُعلن موعد تسجيل طلبة الصف الأول الجدد

أونروا تُعلن موعد تسجيل طلبة الصف الأول الجدد

حماس تُعقب على انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى في السجون

حماس تُعقب على انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى في السجون

البنك الدولي والإحصاء يعلنان نتائج مسح ظروف الصحة النفسية في فلسطين لعام 2022

البنك الدولي والإحصاء يعلنان نتائج مسح ظروف الصحة النفسية في فلسطين لعام 2022

نادي الأسير يُوضح تفاصيل الاعتداء على الأسرى في ريمون

نادي الأسير يُوضح تفاصيل الاعتداء على الأسرى في ريمون

القدس: قوات الاحتلال تقتحم منزل أسير محرر وتستولي على سيارته ومصاغ ذهبي

القدس: قوات الاحتلال تقتحم منزل أسير محرر وتستولي على سيارته ومصاغ ذهبي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

البنك الدولي والإحصاء يعلنان نتائج مسح ظروف الصحة النفسية في فلسطين لعام 2022

البنك الدولي والإحصاء يعلنان نتائج مسح ظروف الصحة النفسية في فلسطين لعام 2022

القدس: قوات الاحتلال تقتحم منزل أسير محرر وتستولي على سيارته ومصاغ ذهبي

القدس: قوات الاحتلال تقتحم منزل أسير محرر وتستولي على سيارته ومصاغ ذهبي

&quot;التعليم العالي&quot; تناقش الأولويات الوطنية البحثية للقطاع الصحي

"التعليم العالي" تناقش الأولويات الوطنية البحثية للقطاع الصحي

الإسلامية المسيحية تدعو لنصرة الأسرى في عصيانهم ضد الإجراءات الفاشية لسلطات الاحتلال

الإسلامية المسيحية تدعو لنصرة الأسرى في عصيانهم ضد الإجراءات الفاشية لسلطات الاحتلال

أبو هولي: شعبنا الفلسطيني سيفشل كل المؤامرات التي تستهدف تعريف اللاجئ الفلسطيني

أبو هولي: شعبنا الفلسطيني سيفشل كل المؤامرات التي تستهدف تعريف اللاجئ الفلسطيني

لليوم الثامن.. الأسرى يواصلون خطواتهم رفضًا لإجراءات المتطرف (بن غفير)

لليوم الثامن.. الأسرى يواصلون خطواتهم رفضًا لإجراءات المتطرف (بن غفير)

غنيم يوقع الاتفاقية الخاصة بتأسيس نظام المراقبة عن بعد للتزود بالمياه

غنيم يوقع الاتفاقية الخاصة بتأسيس نظام المراقبة عن بعد للتزود بالمياه

المفتي العام يشارك في الدورة الخامسة والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي

المفتي العام يشارك في الدورة الخامسة والعشرين لمجمع الفقه الإسلامي الدولي

منوعات

جورجينا تعلن بشكل رسمي عن مهنتها الجديدة

جورجينا تعلن بشكل رسمي عن مهنتها الجديدة

هكذا خطط &quot;رونالدو&quot; لإنهاء الخلاف بين جورجينا وأمه

هكذا خطط "رونالدو" لإنهاء الخلاف بين جورجينا وأمه

يسرا المسعودي تثير الجدل بتصريحاتها حول أدوار&quot;الإغراء&quot;

يسرا المسعودي تثير الجدل بتصريحاتها حول أدوار"الإغراء"

ما هي سلسلة الفديوهات القادمة الخاصة بالفنانة هيدي كرم؟

ما هي سلسلة الفديوهات القادمة الخاصة بالفنانة هيدي كرم؟

&quot;كفاية افترى&quot;.. شريف منير يصدم الجمهور بحديثه عن المرأة

"كفاية افترى".. شريف منير يصدم الجمهور بحديثه عن المرأة

بعد زلزال سوريا.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلادها بطريقة صادمة

بعد زلزال سوريا.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلادها بطريقة صادمة

أنباء عن انفصال تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل

أنباء عن انفصال تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل

لن تصدق ما هي وصية شيرين رضا عند وفاتها !

لن تصدق ما هي وصية شيرين رضا عند وفاتها !

لحظة هروب محمد رمضان من الفندق بدون حذاء

لحظة هروب محمد رمضان من الفندق بدون حذاء

مغنية مشهورة تكتشف عن علاقة بين زوجها وأمها

مغنية مشهورة تكتشف عن علاقة بين زوجها وأمها

عربي

سعيّد: نرفض التدخلات الخارجية وسيادة تونس فوق أي اعتبار

سعيّد: نرفض التدخلات الخارجية وسيادة تونس فوق أي اعتبار

تفاصيل لقاء منظمة التعاون الإسلامي ونائب مدير المساعدات الإنسانية بالمفوضية الأوروبية

تفاصيل لقاء منظمة التعاون الإسلامي ونائب مدير المساعدات الإنسانية بالمفوضية الأوروبية

المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال

المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال

السعودية: هيئة المساحة الجيولوجية توضح إمكانية تعرض المنطقة لزلزال

السعودية: هيئة المساحة الجيولوجية توضح إمكانية تعرض المنطقة لزلزال