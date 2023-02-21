تفاصيل لقاء أبو عمرو بالسفيرين الصيني والعماني

أطلع رئيس دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الوزراء زياد أبو عمرو في مكتبه في رام الله اليوم الثلاثاء، السفيرين الصيني والعماني على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.







والتقى أبو عمرو سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة فلسطين قوه وي بمناسبة انتهاء مهامه، وبحث معه آخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطنوشكر جمهورية الصين الشعبية حكومة وشعباً، على مواقفها الداعمة للحقوق الفلسطينية، وعلى الجهود التي بذلها أثناء خدمته في فلسطين، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة بعد انتهاء مهامه في فلسطين.كما التقى أبو عمرو بالسفير العماني لدى دولة فلسطين سالم بن حبيب العميري، وأطلعه على آخر المستجدات السياسية، وبحث معه العلاقات الثنائية بين فلسطين وعُمان.وأكد أبو عمرو للعميري أهمية الدور العُماني الداعم للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام والاستقرار المتمثل بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، داعياً إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في مختلف المجالات.