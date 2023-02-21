أبو هولي: شعبنا الفلسطيني سيفشل كل المؤامرات التي تستهدف تعريف اللاجئ الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي، بأن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها في العام 1948 غير قابل للمساومة مشدداً بان المخيمات الفلسطينية ستبقى الجدار المنيع لحماية حق العودة والصخرة التي ستتحطم عليها كل المؤامرات والمساعي الهادفة الى اسقاطه من خلال إعادة تعريف اللاجئين واسقاط صفة اللجوء عن أبناء واحفاد اللاجئين الفلسطينيين .واضاف د. ابو هولي خلال لقاء جمعه مع قيادة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في البقاع اللبناني وامين سر واعضاء اللجنة الشعبية بمخيم الجليل (ويفل) بان محاولات مجلس الشيوخ الامريكي تمرير مشروع قانون يرمي الى اعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ، وحصر اللاجئين فقط في الجيل الأول الذي تعرض للاقتلاع خلال النكبة، واختزالهم على بضعة آلاف، ونزع صفة اللاجئ عن كل من حصل على وثيقة إقامة دائمة، أو جنسية في مناطق اللجوء، والعمل مع الدول الأخرى لتفكيك (أونروا) تدريجياً ودمج اللاجئين الفلسطينيين في مجتمعاتهم المحلية في البلدان التي يقيمون فيها ستفشل ولن تمرر على شعبنا الذي اسقط (صفقة القرن).وأشار الى ان استهداف (أونروا) يهدف الى تصفية قضية اللاجئين، مؤكداً بان تحركات الكونجرس تتقاطع مع برنامج حكومة اليمين الإسرائيلي المتشدد برئاسة بنيامين نتنياهو التي تتنكر للحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق العودة .وقال ان الرد على محاولات مجلس الشيوخ الامريكي لتمرير هذا القانون العنصري الذي يتعارض مع القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية سيجسده شعبنا في كافة امكان تواجده في فعاليات احياء الذكرى 75 للنكبة، وكذلك الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صوتت بأغلبية ساحقة على قرار في كانون الثاني/ديسمبر 2022 بتكريس أنشطتها في عام 2023 للاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين للنكبة، بما في ذلك إقامة حدث رفيع المستوى في قاعة الجمعية العامة في 15 أيار/مايو 2023، والذي يشكل اعتراف أممي بالنكبة والمأساة الفلسطينية التي حلت بالشعب الفلسطيني عندما طرد وهجر من دياره تحت وطأة المجازر والإرهاب الصهيوني في العام 1948.وتطرق د. ابو هولي خلال اللقاء الى المشاريع التي تنفذها دائرة شؤون اللاجئين في المخيمات اللبنانية بشكل عام وفي مخيم الجليل بشكل خاص، مؤكداً على مواصلة العمل في خدمة أبناء شعبنا في المخيمات للتخفيف من المعاناة التي يقع تحتها أبناء شعبنا وتعزيز صمودهم خاصة في ظل الظروف الصعبة في لبنان.وأضاف د. أبو هولي، بأن المشاريع التي تنفذها دائرة شؤون اللاجئين بتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس ستبقى مستمرة لحين عودة اللاجئين الى ديارهم ووطنهم فلسطين، لافتاً الى انه سيكون هناك مزيد من الاهتمام لهذة المشاريع التنموية التي يحتاجها أبناء شعبنا في المخيمات وخاصة مخيمات لبنان.وزار أبو هولي والوفد المرافق مخيم الجليل (ويفل) في البقاع اللبناني – بعلبك مساء اليوم وكان في استقباله فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في البقاع، أمام مقر الأمن الوطني في مخيّم الجليل.وتقدم الحاضرين في الاستقبال أمين سر حركة فتح وفصائل "م.ت.ف" في البقاع م.فراس الحاج، وأمين سر اللجان الشعبية في البقاع خالد عثمان، ومدير خدمات (أونروا) في البقاع أحمد موح، وممثلين عن فصائل العمل الوطني واللجان الشعبية، وفعاليات المخيّم وحشد من أبناء المخيّم.ورحب المهندس فراس الحاج برئيس دائرة شؤون اللاجئين د. أحمد أبو هولي والوفد المرافق له، مؤكداً على الدور الرئيسي والفاعل التي تبذله دائرة شؤون اللاجئين في تأمين إحتياجات أبناء شعبنا في المخيمات وخاصة في مخيّم الجليل.وتوجه الحاج بالتحية والتقدير إلى الرئيس محمود عباس على متابعته الحثيثة وتوجيهاته في تلبية احتياجات أبناء شعبنا، كما توجه بالتحية إلى د. أبو هولي على دعمه المستمر في تأمين الخدمات والاحتياجات من خلال المشاريع التي تقوم بها دائرة شؤون اللاجئين.وتفقد أبو هولي والوفد المرافق وقيادة فصائل المنظمة أزقة وساحات المخيّم، للاطلاع على المشاريع التي قامت بتنفيذها دائرة شؤون اللاجئين في الفترة السابقة من محطة تكرير المياه وزيارة روضة بيسان والاستماع إلى الحاجات والأولويات التي تحتاجها الروضة، ومن ثم توجهوا إلى زيارة مقر الهلال الأحمر الفلسطيني ومقبرة المخيّم وتم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء مع قراءة الفاتحة، وشرح القائمون على مشروع المقبرة آلية ترتيبها وإعادة تنظيمها.وفي الختام قدمت فصائل منظمة التحرير في البقاع درع تكريمي للدكتور أحمد أبو هولي وفاءً وتقديراً للجهود التي يبذلها ويقدمها في خدمة أبناء شعبنا.ويضم الوفد المرافق مع د. ابو هولي كل من وكيل دائرة شؤون اللاجئين انور حمام ومدير الدائرة في لبنان جمال فياض ومدير عام المخيمات ياسر ابو كشك ومدير عام الاعلام والدراسات و(أونروا) رامي المدهون ومدير الادارة العامة للشؤون المالية على صوافطة، وامين سر اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية في لبنان المهندس منعم عوض.