شؤون فلسطينية

غنيم يوقع الاتفاقية الخاصة بتأسيس نظام المراقبة عن بعد للتزود بالمياه

غنيم يوقع الاتفاقية الخاصة بتأسيس نظام المراقبة عن بعد للتزود بالمياه
رام الله - دنيا الوطن
وقع رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم اليوم مع السيدة إيفون هيل الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور السيد بنجامين أنكر مدير التعاون في الممثلية الهولندية الاتفاقية الخاصة بتأسيس نظام المراقبة عن بعد للتزود بالمياه ، والممولة من قبل الحكومة الهولندية بقيمة تبلغ أكثر من 2 مليون دولار.

وتشمل الاتفاقية في بنودها على تأسيس نظام مراقبة عن بعد للتزود بالمياه وتوزيعها بالجملة في الضفة الغربية عن طريق تركيب عدادات وربطها بنظام إلكتروني دقيق، وكذلك تمويل حفر بئر السموع في الخليل لخدمة أهالي السموع الظاهرية ويطا، بالإضافة الى القيام بعملية تقييم لعملية الصيانة لـ 23 بئراً في الضفة الغربية من الآبار التابعة لدائرة مياه الضفة الغربية.

هذا وثمن الوزير غنيم التعاون من قبل برنامج الأمم المتحدة والحكومة الهولندية وما نتج عنها من مشاريع حيوية تصب في خدمة المواطن الفلسطيني، مشيراً الى ان خطة سلطة المياه تتضمن المزيد من المشاريع الهادفة الى تطوير قطاع المياه والصرف الصحي كالمشاريع الجاري العمل عليها فما يتعلق بمياه الصرف الصحي العابرة للحدود للاستفادة من المياه المعالجة.

من جانبها أكدت السيدة هيل على أهمية التعاون في البرامج والخطط المدرجة من قبل سلطة المياه، والتي تشمل جميع المحافظات، معربة بهذا الجانب عن التعاون المشترك لضمان تحقيق الإنجازات اللازمة في المشاريع المشتركة بين الجانبين.

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