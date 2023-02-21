هيئة الأسرى لـ "استوديو الوطن": عصيان الأسرى مستمر والخطوات ستتطور حال مواصلة الاحتلال إجراءاته

وأوضح عبد ربه أن وفد هيئة شؤون الأسرى برئاسة اللواء قدري أبو بكر زار العاصمة البلجيكية بروكسل خلال الأيام الماضية، وناقش مع العديد من الجهات سواء كانت سياسية أو نقابية أو شعبية، ملف الأسرى بشكل كامل وواضح.



وبين أن هناك تواصل مستمر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كما أن هناك جهد يبذل من قبل وزارة الخارجية والسفارات الفلسطينية حول العالم من أجل تفعيل وتدويل ملف الأسرى.



أكد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، أن الأسرى ماضون ومستمرون في خطواتهم النضالية التي أعلنوا عنها مؤخراً من خلالداخل السجن وصولاً إلى الإضراب العام والشامل مطلع شهر رمضان المقبل.وشدد عبد ربه خلال حديثه لبرنامج "استوديو الوطن" اليوم الثلاثاء، أن موقف الأسرى من خلاليلقى احتضان من كل المستويات الفلسطينية المختلفة.ولفت إلى أن هذه الخطوات التصعيدية من الممكن أن تتطور في القريب من خلال إضرابات جزئية ترافق العصيان داخل السجون كإعادة وجبات الطعام وإغلاق الأقسام بشكل كامل واتخاذ خطوات أكثر صدامية من مصلحة السجون كمقاطعة المحاكم وعيادات السجون.وأوضح أنه في حال لم تتراجع مصلحة السجون والحكومة الإسرائيلية عن خطواتها العقابية بحق الأسرى فنحن مقبلون على صدام كبير مطلع شهر رمضان.وأشار إلى أن الاحتلال لا زال ماضٍ في خطواته والانتقامية من الأسرى ولم ينصاع حتى اللحظة لمطالبهم الحقوقية والمشروعة.