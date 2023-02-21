شؤون فلسطينية

نابلس تُشيِّع جثمان الشهيد الشوا

نابلس تُشيِّع جثمان الشهيد الشوا
جانب من التشييع
رام الله - دنيا الوطن
شيّعت جماهير نابلس، ظهر اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد الطفل منتصر محمد ذيب الشوا (16 عاما) إلى مثواه الأخير في مخيم بلاطة.

وانطلق موكب التشييع في جنازة عسكرية من أمام مستشفى رفيديا، إلى مفترق شارع القدس، ثم سيرا إلى منزله في مخيم بلاطة لإلقاء نظرة الوداع عليه، ومن ثم إلى مسجد عباد الرحمن للصلاة عليه، ثم ووري الجثمان الثرى في مقبرة المخيم.

وكانت مصادر طبية بمستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، قد أعلنت مساء أمس الإثنين، عن استشهاد الطفل منتصر محمد ذيب الشوا (16 عاما)، متأثرا بجروحه.

وأصيب الطفل الشوا من مخيم بلاطة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الثامن من الشهر الجاري، حيث اخترقت رصاصة رأسه ومكث تحت العناية المكثفة، إلى أن أعلن عن استشهاده مساء أمس.

 وباستشهاد الطفل الشوا، يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 50 شهيدا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و12 طفلا، وسيدة مسنّة، وأسير في سجون الاحتلال.

أخبار ذات صلة

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء

نابلس تُشيِّع جثمان الشهيد الشوا

نابلس تُشيِّع جثمان الشهيد الشوا

الأولان من نوعهما بغزة.. مستشفى حمد يفتتح وحدتين لعلاج القدم السكري والألم

الأولان من نوعهما بغزة.. مستشفى حمد يفتتح وحدتين لعلاج القدم السكري والألم

الخليل: الكشف عن جريمة ابتزاز الكتروني مقابل 150 غرام من الذهب

الخليل: الكشف عن جريمة ابتزاز الكتروني مقابل 150 غرام من الذهب

الإحصاء الفلسطيني يحصل على المرتبة الثانية على مستوى منطقتي غربي آسيا والشرق الأوسط

الإحصاء الفلسطيني يحصل على المرتبة الثانية على مستوى منطقتي غربي آسيا والشرق الأوسط

غزة: تفاصيل اجتماع الدعليس بمجلس إدارة الغرفة التجارية

غزة: تفاصيل اجتماع الدعليس بمجلس إدارة الغرفة التجارية

&quot;المرور&quot; بغزة: وفاة في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: وفاة في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

شاهد: مقطع متداول يُظهر انحسار مياه شاطئ بحر شمال القطاع

شاهد: مقطع متداول يُظهر انحسار مياه شاطئ بحر شمال القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الأولان من نوعهما بغزة.. مستشفى حمد يفتتح وحدتين لعلاج القدم السكري والألم

الأولان من نوعهما بغزة.. مستشفى حمد يفتتح وحدتين لعلاج القدم السكري والألم

الإحصاء الفلسطيني يحصل على المرتبة الثانية على مستوى منطقتي غربي آسيا والشرق الأوسط

الإحصاء الفلسطيني يحصل على المرتبة الثانية على مستوى منطقتي غربي آسيا والشرق الأوسط

&quot;المرور&quot; بغزة: وفاة في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: وفاة في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

جوائز مالية تزيد عن 10.000 دولار..هنية وأبو سليم يكرمان أبطال الدرجتين الثانية والثالثة

جوائز مالية تزيد عن 10.000 دولار..هنية وأبو سليم يكرمان أبطال الدرجتين الثانية والثالثة

اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين

اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين

المفتي العام يدعو إلى مراجعة دار الإفتاء قبل إصدار الإمساكيات الرمضانية

المفتي العام يدعو إلى مراجعة دار الإفتاء قبل إصدار الإمساكيات الرمضانية

لليوم الثامن: الأسرى يواصلون &quot;العصيان&quot; ضد إدارة سجون الاحتلال

لليوم الثامن: الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في أسواق غزة الثلاثاء

أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في أسواق غزة الثلاثاء

منوعات

جورجينا تعلن بشكل رسمي عن مهنتها الجديدة

جورجينا تعلن بشكل رسمي عن مهنتها الجديدة

مغنية مشهورة تكتشف عن علاقة بين زوجها وأمها

مغنية مشهورة تكتشف عن علاقة بين زوجها وأمها

شاهد.. زوجة سعد لمجرد ترافقه خلال جلسة محاكمته وتصدم الجميع بما قالته

شاهد.. زوجة سعد لمجرد ترافقه خلال جلسة محاكمته وتصدم الجميع بما قالته

بالصور.. كريم فهمي يصدم الجمهور بآخر ظهور له

بالصور.. كريم فهمي يصدم الجمهور بآخر ظهور له

انعقاد أولى جلسات محاكمة سعد المجرد بتهمة اغتصاب فتاة

انعقاد أولى جلسات محاكمة سعد المجرد بتهمة اغتصاب فتاة

شاهد.. زوج نانسي عجرم يصدم الجمهور بالحديث عن جسدها

شاهد.. زوج نانسي عجرم يصدم الجمهور بالحديث عن جسدها

صاحب أغنية &quot;بأمارة مين&quot; يكشف عن مواصفات شريكة حياته

صاحب أغنية "بأمارة مين" يكشف عن مواصفات شريكة حياته

بالصور.. آمال ماهر تبهر جمهورها بإطلالتها الأنيقة

بالصور.. آمال ماهر تبهر جمهورها بإطلالتها الأنيقة

في عمر الـ٤٩.. غدير السبتي تتزوج للمرة الثالثة

في عمر الـ٤٩.. غدير السبتي تتزوج للمرة الثالثة

كريستيانو رونالدو يرتدي ساعة بسعر صادم

كريستيانو رونالدو يرتدي ساعة بسعر صادم

عربي

سعيّد: نرفض التدخلات الخارجية وسيادة تونس فوق أي اعتبار

سعيّد: نرفض التدخلات الخارجية وسيادة تونس فوق أي اعتبار

تفاصيل لقاء منظمة التعاون الإسلامي ونائب مدير المساعدات الإنسانية بالمفوضية الأوروبية

تفاصيل لقاء منظمة التعاون الإسلامي ونائب مدير المساعدات الإنسانية بالمفوضية الأوروبية

السعودية: هيئة المساحة الجيولوجية توضح إمكانية تعرض المنطقة لزلزال

السعودية: هيئة المساحة الجيولوجية توضح إمكانية تعرض المنطقة لزلزال