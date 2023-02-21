دولي

الرئيس الأوكراني يطلب عقد لقاء مع نتنياهو

الرئيس الأوكراني يطلب عقد لقاء مع نتنياهو
الرئيس الأوكراني ورئيس الوزراء الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة (13)  الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي طلب عقد لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت القناة إلى أن الطلب أرسل بواسطة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الذي زار كييف الأسبوع الماضي.

وبحسب القناة، فإن مسؤولين إسرائيليين كبار يقدرون أنه "في ظل الوضع السياسي الحالي والحساسية تجاه الروس، فإن زيارة نتنياهو إلى كييف يمكن أن تشكل معضلة لإسرائيل"، 

وأضافت أنه يتم دراسة الطلب حالياً من قبل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، كما نقلت عن مسؤول أوكراني قوله: "نود أن يعقد الاجتماع في كييف".

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