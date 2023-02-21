الخليل: الكشف عن جريمة ابتزاز الكتروني مقابل 150 غرام من الذهب





وقالت الشرطة: "على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجريمة والقبض على الفاعل".



وأضافت: بأنه وخلال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بهذه الجريمة فقد تمكنت المباحث العامة من القبض على المشتبه به.



وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليه واحالته لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول.



رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة اليوم ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني عبر تطبيق (انستغرام) وقبضت على المشتبه فيه في الخليل.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها إحدى السيدات لدائرة الجرائم الإلكترونية تتعلق بقيام شخص بابتزازها مادياً عبر تطبيق (إنستغرام) مقابل عدم نشر صورها الشخصية، وأنها قامت بإعطائه ما يقارب 150 غرام من الذهب وجهاز محمول من نوع (iphone13) إلا أنه طالبها بدفع المزيد.