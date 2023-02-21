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شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني يحصل على المرتبة الثانية على مستوى منطقتي غربي آسيا والشرق الأوسط

الإحصاء الفلسطيني يحصل على المرتبة الثانية على مستوى منطقتي غربي آسيا والشرق الأوسط
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
تقدم مجلس الوزراء بالتهنئة والتبريك لفلسطين لحصول الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني على المرتبة الثانية على مستوى منطقتي غربي آسيا والشرق الأوسط بين 18 دولة وعلى المرتبة 17 على مستوى العالم من بين 193 دولة بشأن البيانات المفتوحة وإتاحة البيانات والتغطية والشمولية.

جاء ذلك في البيان الصادر عن المنظمة العالمية للبيانات المفتوحة في تقريرها الدولي الذي يُعنى في جودة الإحصاءات الرسمية وشموليتها، ويعتبر هذا التقييم الدولي الوحيد لتغطية انفتاح البيانات وشموليتها وجودتها على المواقع الإلكترونية التي توفرها الأجهزة الإحصائية الوطنية.

وثمن مجلس الوزراء هذا الإنجاز التاريخي بتحسين ترتيب فلسطين خلال عام 2022. مؤكداً أن هذه المرتبة تؤكد على الجهود العظيمة والمستمرة التي يبذلها الجهاز في مجال جودة البيانات، خصوصا بُعد الجودة المتعلق بـ "إمكانية الوصول والوضوح"، وبُعد الجودة المتعلق بـ "الاكتمال".


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