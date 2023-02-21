غزة: تفاصيل اجتماع الدعليس بمجلس إدارة الغرفة التجارية

بدوره أعرب رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي، عن سعادته لقاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، مؤكداً استمرار الدعم للغرفة التجارية ومجلس إدارتها المنتخب والعمل من أجل نجاحها وتفعيل دورها في خدمة ودعم الاقتصاد الوطني.





وناقش رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية مع أ. عصام الدعليس العديد من القضايا المتعلقة بالشأن الاقتصادي منها الفروقات الجمركية التي فرضتها وزارة المالية مؤخراً على استيراد المركبات، والتعليات المفروضة على الواردات، كذلك مناقشة خلوات الطرف التي تطلبها الحكومة من التجار، وشكاوى التجاري من الضرائب التي يتم فرضها، إلى جانب بحث كوته الجينز والوكالات التجارية، والمطالبة بالعمل على تحسين إجراءات تفتيش البضائع على المعابر من أجل المحافظة عليها وعدم تعرضها للضرر.





وتم خلال اللقاء طرح مقترحات حلول لمشكلة الفروقات الجمركية للسيارات المستوردة من خلال معبر بيت حانون حيث تم إعلام نقابة مستوردي السيارات في غزة بهذه المقترحات، كذلك تم التوافق على مقترح لتشكيل لجنة مشتركة من الغرفة التجارية بغزة ووزارة المالية، يتم عقدها بصورة دوريه من أجل التباحث وتقديم الحلول العاجلة للمشاكل التي تواجه القطاع الاقتصادي أولاً بأول، والعمل على إعادة النظر بجميع القرارات المتعلقة بالقضايا التي تم مناقشتها، والتشاور والمشاركة في بلورة ورسم السياسات الاقتصادية قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالشأن الاقتصادي.

جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، م. عبد الفتاح الزريعي، ورئيس مجلس الإدارة م. عائد أبو رمضان، ونائب رئيس مجلس الإدارة أ. ايمان عواد، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بغزة.