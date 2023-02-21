"المرور" بغزة: وفاة في 10 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، الثلاثاء، وفاة طفل جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.وأفادت شرطة المرور والنجدة بأن الطفل محمد وليد أبو شاويش (خمسة أعوام) توفي جراء دهسه من قبل مركبة في محافظة غزة.وأشارت الشرطة إلى أنه تم توقيف سائق المركبة (م،ش)؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.وأوضحت أن 10 حوادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية لم ينتتج عنها أي إصابات.ولفتت إلى أن أضراراً ماديةً وتلفيات بـ 15 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.