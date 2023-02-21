شاهد: مقطع متداول يُظهر انحسار مياه شاطئ بحر شمال القطاع

رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر انحسار كبير لمياه شاطئ بحر شمال قطاع غزة.يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من مقطع فيديو تم تداوله ظهر فيه انحسار كبير لمياه شاطئ بحر مدينة عكا شمال أراضي عام 48.انحسار مياه شاطئ عكا جاء تزامناً مع زلزال ثانٍ ضرب تركيا وسوريا أمس الاثنين، بقوة 6.5 درجة بمقياس ريختر، شعر به سكان في فلسطين والعراق ولبنان.يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من زلزال مدمر ضرب سوريا وتركيا أسفر عن وفاة 45 ألف شخص وإصابة عشرات الآلاف ودمار كبير في عشرات الآلاف من المباني في الدولتين.