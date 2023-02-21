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شؤون فلسطينية

جوائز مالية تزيد عن 10.000 دولار..هنية وأبو سليم يكرمان أبطال الدرجتين الثانية والثالثة

جوائز مالية تزيد عن 10.000 دولار..هنية وأبو سليم يكرمان أبطال الدرجتين الثانية والثالثة
رام الله - دنيا الوطن
كرم عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أبطال الموسم الرياضي 2023/2022 في دوري الدرجتين الثانية والثالثة لكرة القدم وبطل كأس اليد وأبطال كرة القدم - البتر ومنتخب البيسبول، مساء اليوم الاثنين في القاعة الملكية بالشاليهات غرب مدينة غزة.

وحضر الحفل إبراهيم أبو سليم نائب رئيس اتحاد كرة القدم، وجمال أبو يوسف رئيس اتحاد كرة اليد، ورؤساء بلديات بني سهيلا والبريج، وصلاح أبو العطا ووجدي جودة عضوي اتحاد كرة القدم، ويحيى الخطيب المدير العام في المجلس الأعلى، والمدراء العامون والمدراء.

وقدم عبد السلام هنية خلال الحفل تهانيه للأندية الأبطال وشكر اتحاد كرة القدم واتحاد كرة اليد وباقي الاتحادات على جهودها في إنجاح الموسم الرياضي، وعبر عن اعتزازه بالأسرة الرياضية وما تقدمه من نموذج في التماسك والتعاون وتجاوز كل التحديات، وقال إن المجلس الأعلى يحرص على دعم الرياضة ومكافأة الأبطال لتشجيع التنافس الرياضي الشريف والحفاظ على النشاط الرياضي الذي يمثل المتنفس الوحيد للشباب واستثمار طاقاتهم، ووجه التحية للشهداء الأبطال وتمنى لهم الحرية موجها التحية للأسير المحرر الرياضي محمد أبو مرسة الذي حضر الحفل.

من جانبه شكر إبراهيم أبو سليم الدعم الذي يقدمه هنية للرياضيين وتقديم المكافٱت المالية منوها إلى أهمية النشاط الرياضي والحفاظ على استمراره كإنجاز وطني يمثل الصورة المشرقة لفلسطين.

بعد ذلك جرت مراسم التكريم التي بدأت بتكريم الأسير المحرر الرياضي محمد أبو مرسة، وعائلة المرحوم فتحي جودة أحد قيادات الرياضة الفلسطينية، ومن ثم تكريم نادي الجزيرة بطل دوري كرة القدم - البتر بدرع ومكافأة مالية (١٨٠٠) شيكل، ونادي جمعية الهلال الأحمر بطل كأس كرة القدم - البتر بكأس وجائزة مالية ( 1500) شيكل، بينما حصل نادي الزيتون على مبلغ (7000) شيكل منحة مالية بمناسبة ذكرى تأسيس النادي ال(40)، وتكريم نادي خدمات البريج بطل كأس المرحوم فتحي جودة لكرة اليد بكأس وجائزة مالية ( 3500) شيكل، بينما تسلم لاعبو وإدارة نادي العطاء والسلام درع بطل الدرجة الثالثة لكرة القدم بقيمة (5000) شيكل لكل نادي، وحصل ناديا خدمات جباليا واتحاد دير البلح على درع ومكافأة مالية بقيمة (7000) شيكل لكل منهما.




















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