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تفاصيل لقاء منظمة التعاون الإسلامي ونائب مدير المساعدات الإنسانية بالمفوضية الأوروبية

تفاصيل لقاء منظمة التعاون الإسلامي ونائب مدير المساعدات الإنسانية بالمفوضية الأوروبية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أجرى الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية، السفير طارق علي بخيت ووفد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي المشارك في منتدى الرياض الإنساني، لقاء مع مايكل كولر، نائب مدير عام المساعدات الإنسانية والحماية المدنية في المفوضية الأوربية، وذلك في مدينة الرياض.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين إدارة الشؤون الإنسانية في الأمانة العامة ونظيرتها في المفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الإنسانية ذات الاهتمام المشترك لاسيما سبل دعم العمل الإنساني والتنموي في الدول الأعضاء المتأثرة بالنزاعات والكوارث الطبيعية.

وصدر في ختام اللقاء بيان صحفي مشترك بين المنظمة والمفوضية الأوروبية أكد أهمية إرساء أسس الحوار والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التفاهم المتبادل بين الجانبين لمواجهة الأزمات الإنسانية المختلفة.

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