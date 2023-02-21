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المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال

المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض البلاد لزلزال، مساء الإثنين.

ونفى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية جاد القاضي، في بيان له، وجود زلزال في مصر، مؤكداً أن الشبكة القومية لرصد الزلازل لم تسجل أي زلزال بمصر يوم الإثنين الموافق 20 شباط/ فبراير الجاري.

بينما سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل هزة أرضية على بعد 552 كيلو مترا شمال رفح في تمام الساعة 7:04 بالتوقيت المحلي بقوة 6.43 درجة على مقياس ريختر، وذلك بالتزامن مع تعرض تركيا لزلزال بقوة 6.4 ومركزه منطقة دفني في هطاي وفقًا لإدارة الكوارث التركية.

وذكر القاضي أن إدارة الكوارث التركية ألغت تحذيرها الاحترازي بشأن احتمال حدوث تسونامي بعد الزلزال الأخير، وذلك بعد منشور عبر حسابها في موقع (تويتر) طلبت فيه من سكان المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط أن يبتعدوا عن الشواطئ واللجوء إلى الأماكن المرتفعة.

وفي سياق متصل، قال رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيزوفقية شريف الهادي، لموقع (القاهرة 24)، إن مصر تتعاون مع جميع الدول المجاورة في عملية رصد ومتابعة الزلازل خصوصاً دول البحر المتوسط مثل تركيا وقبرص وكريت وإيطاليا واليونان.

وبين الهادي أنه يتم ربط المحطات الخاصة برصد الزلازل من الدول المختلفة في نظام واحد دولي يستطيع قراءة الهزة الأرضية في أكثر من محطة.

وأضاف الهادي أنه "لا خوف على مصر من الهزات الأرضية التي تحدث في تركيا وكريت وقبرص، وأن الزلازل التي تحدث بقوة 6 من مقياس ريختر وتبعد عن مصر 400 كيلو متر لن تتأثر بها البنية التحتية في مصر".

وأوضح، أن "الهزات من هذا النوع يشعر بها المواطنون ولا تؤثر على البنية التحتية"، مشدداً على أن مصر بعيدة عن أي حزام زلزالي ولا يوجد أي تخوف من الهزات المتتالية التي تحدث في تركيا والدول المجاورة.

وتابع: "طالما مصر لا يوجد بها حزام زلزالي لا داعي للخوف، وأقرب حزام زلزالي من مصر هو الحزام الزلزالي الذي يمر تحت جزيرة كريت وقبرص".

وأشار إلى أن هذه المنطقة قريبة من مصر ولكن الهزات الأرضية التي تحدث بها شبه متوسطة ونادراً ما تحدث هزات قوية بها.

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