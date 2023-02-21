السعودية: هيئة المساحة الجيولوجية توضح إمكانية تعرض المنطقة لزلزال

رام الله - دنيا الوطنأكدت هيئة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الثلاثاء، بأن وضع البلاد آمن وبعيد عن مناطق الأحزمة الزلزالية.وبدوره، أوضح مدير برنامج الزلازل والبراكين في هيئة المساحة قال خالد يوسف: "المملكة العربية السعودية بعيدة تماما عن مناطق الأحزمة الزلزالية ذات النشاط الزلزالي العنيف، من حيث القدر الزلزالي، كما حدث في تركيا وسوريا".وأفاد يوسف خلال تصريحات صحفية، بأن السمات الجولوجية، في المملكة تختلف كثيرا عن جيولوجية هذه المناطق، والوضع آمن وليس هناك أي قلق. وفق (روسيا اليوم)