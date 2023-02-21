شؤون فلسطينية

اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين

اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
خاض مقاومون فلسطينيون فجر اليوم الثلاثاء، اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مناطق في محافظة جنين.

وتصدى المقاومون لآليات جيش الاحتلال في محيط مخيم جنين، وأطلقوا وابلاً كثيفاً من الرصاص صوب جنود الاحتلال.

وتواصلت عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووقعت أربع عمليات إطلاق نار.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" 27 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية، تنوعت ما بين 4 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجتين حارقتين ومفرقعات نارية.

كما تم رصد التصدي لاعتداءين اثنين من اعتداءات المستوطنين، وتحطيم 4 مركبات للمستوطنين، واندلاع مواجهات عنيفة وإلقاء حجارة في 13 نقطة متفرقة بالضفة الغربية.

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