شؤون فلسطينية

المفتي العام يدعو إلى مراجعة دار الإفتاء قبل إصدار الإمساكيات الرمضانية

المفتي العام يدعو إلى مراجعة دار الإفتاء قبل إصدار الإمساكيات الرمضانية
المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين
رام الله - دنيا الوطن
 دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين المواطنين وأصحاب المطابع، إلى مراجعة دار الإفتاء الفلسطينية في القدس الشريف، وفي المحافظات الفلسطينية، بشأن طباعة الإمساكيات الرمضانية، بهدف التأكد من المواقيت والتواريخ.

وقال الشيخ حسين: إن إعداد الإمساكيات وطباعتها أمر تعبدي، يتعلق بركنين من أركان الإسلام، وهما الصلاة والصيام، ما يقتضي مراعاة دقة المواقيت، حتى يؤدي المسلمون عباداتهم على الوجه الصحيح.

وبين أن هناك أخطاءً تقع فيها بعض المطابع أحياناً بغير قصد في كل عام، داعياً أصحاب العلاقة إلى توخي الدقة والحذر عند طباعة الإمساكيات الرمضانية.

ودعا المفتي العام إلى الاستعاضة عن استخدام كلمة "الإمساك" قبل أذان الفجر، بعبارة "الأذان الأول"، ليصبح ترتيب المواقيت على النحو الآتي: الأذان الأول، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، وذلك دفعاً للالتباس الذي يقع فيه بعض الناس، إذ يظنون أن أذان الإمساك يعني الامتناع عن الطعام والشراب، وهذا خطأ، فالامتناع يكون عند البدء برفع أذان الفجر الثاني، والذي به يبدأ دخول وقت صلاة الفجر.

وناشد المطابع اعتماد مواقيت المسجد الأقصى المبارك، مع مراعاة فروق الوقت في المدن الأخرى، مضيفاً أنه يمكن للمواطنين، وأصحاب المطابع، الاطلاع على توقيت الصلاة الدهري، الذي قامت دار الإفتاء بطبعه ونشره على موقعها الإلكتروني  www.darifta.ps.

أخبار ذات صلة

الأعلى في عام 2023.. ارتفاع قياسي للدولار مقابل الشيكل

الأعلى في عام 2023.. ارتفاع قياسي للدولار مقابل الشيكل

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

لليوم الثامن: الأسرى يواصلون &quot;العصيان&quot; ضد إدارة سجون الاحتلال

لليوم الثامن: الأسرى يواصلون "العصيان" ضد إدارة سجون الاحتلال

أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في أسواق غزة الثلاثاء

أسعار الدجاج والخضروات واللحوم في أسواق غزة الثلاثاء

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

مصر ترصد هزة أرضية بقوة 6.4 مركزها شمال رفح

مصر ترصد هزة أرضية بقوة 6.4 مركزها شمال رفح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين

اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها جنين

المفتي العام يدعو إلى مراجعة دار الإفتاء قبل إصدار الإمساكيات الرمضانية

المفتي العام يدعو إلى مراجعة دار الإفتاء قبل إصدار الإمساكيات الرمضانية

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

ارتفاع على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الهباش يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة

الهباش يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة

بموافقة الولايات المتحدة.. مجلس الأمن يدين قرار إسرائيل بناء مستوطنات بالضفة

بموافقة الولايات المتحدة.. مجلس الأمن يدين قرار إسرائيل بناء مستوطنات بالضفة

حماس تنعى الشهيد الشوا وتؤكد أن ثورة شعبنا مستمرة

حماس تنعى الشهيد الشوا وتؤكد أن ثورة شعبنا مستمرة

الأسرى يواصلون معركتهم ضد سلطات الاحتلال لليوم السابع على التوالي

الأسرى يواصلون معركتهم ضد سلطات الاحتلال لليوم السابع على التوالي

تفاصيل لقاء الرئيس عباس واللجنة المنبثقة عن القيادة لمتابعة التطورات

تفاصيل لقاء الرئيس عباس واللجنة المنبثقة عن القيادة لمتابعة التطورات

منوعات

جورجينا تعلن بشكل رسمي عن مهنتها الجديدة

جورجينا تعلن بشكل رسمي عن مهنتها الجديدة

بالصور.. كريم فهمي يصدم الجمهور بآخر ظهور له

بالصور.. كريم فهمي يصدم الجمهور بآخر ظهور له

انعقاد أولى جلسات محاكمة سعد المجرد بتهمة اغتصاب فتاة

انعقاد أولى جلسات محاكمة سعد المجرد بتهمة اغتصاب فتاة

شاهد.. زوج نانسي عجرم يصدم الجمهور بالحديث عن جسدها

شاهد.. زوج نانسي عجرم يصدم الجمهور بالحديث عن جسدها

صاحب أغنية &quot;بأمارة مين&quot; يكشف عن مواصفات شريكة حياته

صاحب أغنية "بأمارة مين" يكشف عن مواصفات شريكة حياته

بالصور.. آمال ماهر تبهر جمهورها بإطلالتها الأنيقة

بالصور.. آمال ماهر تبهر جمهورها بإطلالتها الأنيقة

في عمر الـ٤٩.. غدير السبتي تتزوج للمرة الثالثة

في عمر الـ٤٩.. غدير السبتي تتزوج للمرة الثالثة

كريستيانو رونالدو يرتدي ساعة بسعر صادم

كريستيانو رونالدو يرتدي ساعة بسعر صادم

إليسا تتعرض للانتقاد بسبب حارسها الشخصي

إليسا تتعرض للانتقاد بسبب حارسها الشخصي

بطريقة مبهرة.. شاكيرا تغني لفيروز &quot;أعطني الناي وغني&quot;

بطريقة مبهرة.. شاكيرا تغني لفيروز "أعطني الناي وغني"

عربي

تفاصيل لقاء منظمة التعاون الإسلامي ونائب مدير المساعدات الإنسانية بالمفوضية الأوروبية

تفاصيل لقاء منظمة التعاون الإسلامي ونائب مدير المساعدات الإنسانية بالمفوضية الأوروبية

المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال

المعهد القومي للبحوث الفلكية يكشف حقيقة تعرض مصر لزلزال

السعودية: هيئة المساحة الجيولوجية توضح إمكانية تعرض المنطقة لزلزال

السعودية: هيئة المساحة الجيولوجية توضح إمكانية تعرض المنطقة لزلزال

لبنان يقرر إقفال المدارس والجامعات الثلاثاء عقب الزلزال الأخير

لبنان يقرر إقفال المدارس والجامعات الثلاثاء عقب الزلزال الأخير