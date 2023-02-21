دولي

ردود فعل إسرائيلية غاضبة على قرار (كنيست) الأخير

ردود فعل إسرائيلية غاضبة على قرار (كنيست) الأخير
كنيست إسرائيلي - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أثار قرار (كنيست) الإسرائيلي المصادقة بالقراءة الأولى على خطة الإصلاح القضائي بأغلبية 63 عضوًا ردود فعلٍ غاضبة واستياء في الوسط الإسرائيلي.

وعلّق وزير جيش الاحتلال الأسبق بيني غانتس: "ليلة سوداء للديمقراطية"، في حين قال رئيس وزراء الاحتلال الأسبق يائير لابيد لنتنياهو: "التاريخ سيحاسبكم عد مساسكم بالديمقراطية والاقتصاد والأمن وتمزيق الشعب".

أما عضو (كنسيت) فلاديمير بيليك فاعتبرها: "ليلة حزينة ليلة عصيبة، ليلة سوداء للديمقراطية الإسرائيلية".

من جانبه، قال رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك :"حل الظلام على إسرائيل هذا الصباح، وهي تتجه نحو دكتاتورية فاشية مظلمة".

وكان (كنيست) الإسرائيلي قد صادق بالقراءة الأولى على خطة الإصلاح القضائي بأغلبية 63 عضواً.

ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، فإن (كنيست) صادق بالقراءة الأولى على خطة الإصلاح القضائي، والتي بموجبها سيتحكم الائتلاف الحاكم بتعيين القضاة وستنتهي سلطة المحكمة العليا على نقض القوانين التي يشرعها (كنيست).

وأشارت القناة إلى أنه سيتم إعادة مشروع القانون إلى لجنة الدستور لإعداده تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وكان عشرات آلاف الإسرائيليين قد تظاهروا في كل من تل أبيب والقدس احتجاجاً على برنامج الإصلاح القضائي للحكومة الذي يرون أنه يهدد الديمقراطية.

وتجمّع متظاهرون أمام مقر (كنيست) قبيل التصويت في قراءة أولى على التشريع المتعلق بتغيير طريقة اختيار القضاة في إسرائيل.

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