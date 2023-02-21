(كنيست) يصادق بالقراءة الأولى على خطة الإصلاح القضائي

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم، بأن (كنيست) الإسرائيلي صادق بالقراءة الأولى على خطة الإصلاح القضائي بأغلبية 63 عضواً.ووفقًا لهيئة البث الإسرائيلية (كان)، فإن (كنيست) صادق بالقراءة الأولى على خطة الإصلاح القضائي، والتي بموجبها سيتحكم الائتلاف الحاكم بتعيين القضاة وستنتهي سلطة المحكمة العليا على نقض القوانين التي يشرعها (كنيست).وأشارت القناة إلى أنه سيتم إعادة مشروع القانون إلى لجنة الدستور لإعداده تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.وكان عشرات آلاف الإسرائيليين قد تظاهروا في كل من تل أبيب والقدس احتجاجاً على برنامج الإصلاح القضائي للحكومة الذي يرون أنه يهدد الديمقراطية.وتجمّع متظاهرون أمام مقر(كنيست) قبيل التصويت في قراءة أولى على التشريع المتعلق بتغيير طريقة اختيار القضاة في إسرائيل.