لبنان يقرر إقفال المدارس والجامعات الثلاثاء عقب الزلزال الأخير

رام الله - دنيا الوطنأعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عباس الحلبي مساء اليوم الاثنين، عن إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة كافة ، يوم غد الثلاثاء، بعد الهزة الأرضية التي حدثت وشعر بها سكان لبنان والمنطقة.وكلف الوزير الحلبي المسؤولين عن إدارة كل هذه المؤسسات الرسمية والخاصة، الكشف الهندسي مجددا على مباني المؤسسات التعليمية كافة، للتأكد من عدم حدوث تشققات أو أخطار على سلامة المباني، لم تكن ظاهرة في الكشف الاول، ودعاهم إلى الاستعانة بالبلديات ونقابة المهندسين والهيئة العليا للإغاثة، والإبلاغ عن أية إشارات تشكل خطراً على المباني التعليمية.