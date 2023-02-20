الهباش يلتقي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة

رام الله - دنيا الوطنالتقى قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش ، مع أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، وبحث معه سبل العمل المشترك لمختلف دول العالم الإسلامي لتعزيز الرواية الفلسطينية الحقيقية ودحض رواية الاحتلال وأكاذيبه المزيفة حول القضية الفلسطينية وعلى وجه الخصوص قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك، على الصعيدين الإقليمي والدولي.ووضع قاضي القضاة، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش اجتماعات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمدينة جدة السعودية، بحضور الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية والأمين العام المساعد الدكتور سمير بكر، في صورة الأوضاع والمستجدات التي تتعرض لها مدينة القدس بشكل عام ومقدساتها بشكل خاص وبالأخص المسجد الأقصى المبارك من مواصلة الاقتحامات اليومية من قبل قطعان المستوطنين لساحاته وباحاته، بالإضافة إلى محاولات دولة الاحتلال المحمومة لفرض حالة أمر واقع جديد على الحرم القدسي الشريف وتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمسجد الأقصى المبارك.ودعا الهباش خلال اللقاء دول العالم الإسلامي لدعم وتعزيز صمود المواطن المقدسي في ظل مخطط الاحتلال وأدواته القمعية لإجباره على الرحيل والتخلي عن أرضه ومقدساته ، مؤكداً أن مدينة القدس تتعرض لمؤامرة حقيقية تستهدف أهلها ومقدساتها ضمن مخطط التهويد الذي يستهدف المدينة وإفراغها من سكانها الأصليين وطمس معالمها التاريخية والحضارية التي تؤكد إسلامية المدينة وعروبتها، وفرض واقع مزيف مبني على الأكاذيب والخرافات التي لا أساس تاريخي أو قانوني لها.