"كهرباء غزة" تشارك في فعاليات اللقاء التكنولوجي الهندسي التاسع بالجامعة الإسلامية

رام الله - دنيا الوطنشاركت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة اليوم الاثنين، بفعاليات اللقاء التكنولوجي الهندسي التاسع بالجامعة الإسلامية بغزة والذي نظمته كلية الهندسة بالتعاون مع نقابة المهندسين.ويهدف اللقاء لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وإبراز الأعمال والإبداعات المحلية وتشجيعها.كما يهدف اللقاء والمعرض المقام على هامشه الى زيادة الاهتمام بمجالات الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها المختلفة، والعمل على دعمها وتوفير سبل التطوير والارتقاء بها، كما يشمل عروضاً للصناعة الهندسية الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات ومنتجات الشركات المحلية وابتكاراتها ومعرض لمشاريع خريجي كليات الهندسة.وعرضت "كهرباء غزة" في المساحة المخصصة لها من المعرض نماذجا لأنظمة العدادات الذكية مسبقة الدفع التي يجري تركيبها في قطاع غزة، كما تضمن عرضاً للنظام التقني في مراقبة الأحمال على خطوط التغذية الرئيسية بما يشمله من إعطاء قراءات دقيقة على مدار الساعة لهذه الأحمال من خلال استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا الاتصال وهو ما يساعد الشركة على تجنب القطع المتكرر على الخطوط وضمان إعادة إيصال التيار الكهربائي بشكل أسرع للمواطنين.كما ضم جناح الشركة مطبوعات إرشادية وتوعوية ومواد فيلمية ومصورة عن أعمال الشركة وآخر مشاريعها وتوجهاتها ومن بينها تطبيق "كهرباء غزة" حيث تم تقديم شروحات حول التطبيق ومميزاته وتم تحميله للعديد من رواد المعرض وتضمن المعرض كذلك المطبوعات الإرشادية التي تحث على تقنين استهلاك الطاقة الكهربائية وتعميم ثقافة الالتزام والتحول نحو استثمار مصادر الطاقة المتجددة، كما تم عرض فيلم وثائقي عن تأسيس الشركة ومراحل تطورها والتحديات التي تواجهها وتطلعاتها المستقبلية.يذكر بأن الشركة تحرص على المشاركة في المؤتمرات والندوات والأنشطة والمعارض المتخصصة بغرض المساهمة في تشجيع قطاعات التكنولوجيا الحديثة والعلوم الهندسية والإدارية والمالية والتي من شأنها دعم قطاعات الأعمال والاقتصاد الفلسطيني.