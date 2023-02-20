قيادي بفتح يكشف لـ "دنيا الوطن" ما ستناقشه اللجنة المركزية برئاسة الرئيس عباس الثلاثاء
كشف أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، ماجد الفتياني، أهم ما سيتم مناقشته في اجتماع اللجنة المركزية للحركة برئاسة الرئيس محمود عباس مساء غدٍ الثلاثاء.
وقال الفتياني في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "الاجتماع سيتطرق أولًا للوضع الداخلي في الحركة، وكذلك الوضع الدولي، وما يجري على الأرض حتى الآن من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وبالتأكيد أيضًا سيكون على طاولة اللجنة المركزية ما يجري بحق الأسرى في السجون".
وأضاف: "كما سيتطرق الاجتماع إلى سياسة الوزير الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وإلى التصعيد الخطير الذي يجري في السجون ومن ضمنه العصيان الذي أعلن عنه الأسرى قبيل الإضراب في شهر رمضان".
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وأمس، أفاد أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، بأن مركزية الحركة، ستعقد مساء الثلاثاء اجتماعًا برئاسة الرئيس محمود عباس، لبحث آخر التطورات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية.
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