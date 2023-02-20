شعرت به فلسطين.. زلزال بقوة 6,4 درجات يضرب جنوب تركيا وسوريا





والزلزال الجديد هو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من شباط/فبراير الذي خلف أكثر من 41 ألف قتيل في تركيا، وفق ما نقلت هيئة إدارة الكوارث التركية (أفاد).



وحددت "أفاد" مركز الزلزال في بلدة دفنة، لافتة الى أنه سجل في الساعة 20,04 (17,04 ت غ). وشعر به المواطنون في أنطاكية وأضنة على بعد 200كم شمالا.



وأثار الزلزال حالة من الذعر بين السكان، وتسبب بارتفاع سحب من الغبار في المدينة المدمرة، بينما سمع انهيار جدران مبان تضررت بشدة اصلا، وأشخاصا يستغيثون بعد إصابتهم على ما يبدو.



ووفقا لـ"أفاد"، سجلت أكثر من ستة آلاف هزة ارتدادية منذ الزلزال العنيف بقوة 7,8 درجات الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا.



وأفادت طواقم الدفاع المدني شمالي سورية، بانهيار مبان متصدعة غير مأهولة من جراء الزلزال في عدد من المدن والبلدات شمال غربي سورية.





رام الله - دنيا الوطنضرب زلزال بقوة 6,4 درجات مساء اليوم الاثنين، محافظة هاتاي في جنوب تركيا وشعر به سكان سوريا ولبنان والأردن وفلسطين.