شؤون فلسطينية

نقابة الصحفيين تطالب الاتحاد الدولي بوقف استهداف المحتوى الفلسطيني

نقابة الصحفيين تطالب الاتحاد الدولي بوقف استهداف المحتوى الفلسطيني
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الإثنين، الاتحاد الدولي للصحفيين بالتدخل والضغط على منصات التواصل الاجتماعي لوقف استهداف المحتوى الفلسطيني.

وأكدت لجنة الحريات التابعة للنقابة في بيان صحفي، أن وتيرة الاستهداف ترتفع خاصة من منصة "الفيس بوك" التي تربطها علاقة واضحة مع منظومة الاحتلال وتعمل بتوجيهات منها، بهدف استهداف الرواية الفلسطينية، وإخفاء جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت إلى أنه تم رصد مئات الانتهاكات بحق وكالات ومواقع وصفحات لمؤسسات وأفراد ضمن القطاع الاعلامي، كان آخرهم ما تعرضت له صفحة شبكة فلسطين الإخبارية التي يتابعها حوالي 250 ألف شخص، حيث تم حجبها من قبل منصة الفيس بوك.

ولفتت لجنة الحريات إلى أنه سبق وتعرضت شبكة فلسطين الاخبارية قبل حذفها لعمليات تقييد وقرصنة على مواقعها باللغتين العربية والإنجليزية، وصلت حدّ منع ظهورها أو وصولها للمتابعين على موقع الفيس بوك، إضافة لتعرض موقعها الإلكتروني لعملية قرصنة كبيرة قبل نحو ثلاثة أسابيع.

كما تعرض موقع وكالة معا الإخبارية للحجب لساعات ناتج عن عملية قرصنة، في حين لا تزال صفحتها الرئيسية على منصة الفيس بوك وعليها حوالي 2 مليون وربع المليون متابع عرضة للعقوبات بسبب سلسلة تقييدات، في الوقت الذي سبق وتعرضت صفحات عليها ملايين المتابعين للحجب.

وأوضح البيان أن الاستهداف للمحتوى الفلسطيني لا يقتصر على منصة الفيس بوك، بل أيضا المنصات الأخرى مثل: الانستغرام، واليوتيوب، وتويتر، والواتس آب، والتيك توك.

وطالبت النقابة الاتحاد الدولي للصحفيين بالضغط مع كل الجهات ذات العلاقة وحتى الأممية منها لوقف هذه الانتهاكات من قبل منصات التواصل الاجتماعي.

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