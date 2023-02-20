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دولي

الخارجية الإيرانية: مستعدون للارتقاء بعلاقاتنا مع السعودية

الخارجية الإيرانية: مستعدون للارتقاء بعلاقاتنا مع السعودية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الخارجية الإيرانية، بأن طهران مستعدة للارتقاء بعلاقاتها مع الرياض إلى مستوى جديد، في حال وافقت الرياض خوض غمار مفاوضات جادة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن بلاده أوضحت للسعودية مرارا، استعدادها لنقل مستوى علاقاتهما الثنائية، من المستوى الأمني فقط، إلى التفاعل البناء بين وزارتي خارجية البلدين، في حال أظهرت السعودية رغبتها باستكمال المفاوضات الجادة بينهما، وفتح سفارات وقنصليات البلدين المغلقة.

وأكد كنعاني على رغبة إيران في تطبيع علاقاتها مع المملكة العربية السعودية.

وكانت العلاقات الدبلوماسية قد انقطعت بين طهران والرياض عام 2016 عقب الهجوم على البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران من قبل بعض المحتجين على إعدام الرياض للعالم الشيعي الشهير نمر النمرة.

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