ناصر الدين: العصيان المدني سيُفشل مخططات الاحتلال والمقاومة تتصاعد

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المكتب السياسي لحركة (حماس) هارون ناصر الدين، أن إعلان العصيان المدني ومواصلة الرباط في المسجد الأقصى، سيفشل كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني.وقال ناصر الدين إن "حكومة الاحتلال العنصرية اتخذت جملة من الإجراءات ضد الفلسطينيين، وشعبنا سيقف ضد هذه السياسات ومخططات الحكومة الفاشية".وأشار إلى أن "الشعب الفلسطيني في القدس والضفة بدأ بتصعيد المقاومة منذ عاميْن، رفضًا لسياسات الاحتلال"، مشدداً على أن المقاومة في تصاعد مستمر منذ معركة سيف القدس وحتى الآن.وذكر ناصر الدين أن "سياسات الاحتلال النازية ستجعل الشعب الفلسطيني يقف موحدًا ضد الاحتلال"، مضيفاً أنه "في حال تمادى الاحتلال في إجراءاته، سيقف شعبنا خلف المقاومة للجم العدوان".وتابع قائلاً: "كل اعتداء على شعبنا يتعدى الخطوط الحمراء، سيكون للمقاومة والشعب الفلسطيني كلمة"، منوهاً إلى أن "سياسات الاحتلال تؤدي إلى تفجر الأوضاع وتصاعد المقاومة في الأراضي الفلسطينية".وشهد مخيم شعفاط إلى جانب بلدات العيساوية وجبل المكبر وعناتا والطور، عصياناً مدنياً يوم أمس الأحد؛ احتجاجا على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحق المقدسيين.