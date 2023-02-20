شؤون فلسطينية

الاحتلال يفرج عن الأسير عبد الغني دويكات بعد 12 شهرا من الاعتقال الإداري

الاحتلال يفرج عن الأسير عبد الغني دويكات بعد 12 شهرا من الاعتقال الإداري
عبد الغني دويكات
رام الله - دنيا الوطن
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن الأسير عبد الغني دويكات من بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير دويكات من سجن مجدو الاحتلالي، بعد أن أمضى 12 شهر في الاعتقال الإداري سجون الاحتلال. 

واعتقلت قوات الاحتلال دويكات بعد مداهمة منزله في بلدة بيتا في 22 فبراير 2022، وحولته للاعتقال الإداري لأربعة شهور.

وجددت الاعتقال الإداري منتصف يونيو الماضي، لمدة أربعة أشهر أخرى، وفي أكتوبر من العام الماضي تم تجديدها للمرة الثالثة لأربعة أشهر.

ودويكات هو والد الشهيد إسلام دويكات الذي استشهد دفاعاً عن جبل العُرمة شرق بلدة بيتا في أبريل 2020.

ويعرف المحرر دويكات بـ"شيخ الجبل" لنشاطه المناهض للاستيطان ودفاعه عن جبل صبيح ومن قبله جبل العرمة، وهو شخصية اعتبارية وعضو في لجنة التنسيق الفصائلي في بيتا.

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