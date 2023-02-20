"الاتصالات" بغزة تشارك في فعاليات انطلاق أعمال اللقاء التكنولوجي الهندسي التاسع

وأكد مدوخ على ضرورة قيمة الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني والقطاع الخاص تحت مظلة العمل الحكومي.



وأشار مدوخ أن هذا المؤتمر يعكس مدى أهمية التحولات التكنولوجية والتطور التقني المتسارع وارتباطه الوثيق مع التعليم وصولا إلى التنمية المستدامة مثمناً دور الجامعة الإسلامية الرائد في دعم التحول الرقمي والتطور التكنولوجي كما هو دورها الفاعل والمتميز أكاديميا ومجتمعيا.



وبين خلال فعاليات اللقاء التكنولوجي الهندسي التاسع دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأثرها على التنمية المستدامة والأداء الاقتصادي والمجتمعي وخلق فرص عمل جديدة حيث محفزا وداعما لكافة القطاعات.



وذكر مدوخ الإحصائيات والأرقام المهمة التي تتعلق بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث 60% من الاقتصاد الإجمالي العالمي يعتمد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبين جسر الفجوة الرقمية بنسبة 10% يؤدي إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5-1%.



وذكر أن كل وظيفة تستحدث في مجال الحوسبة يقابلها خلق2-3 وظيفة في مجالات أخرى؛ وفقا لـ IDC فإنَّ 53% من مجموع الاستثمارات في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستكون في التحول الرقمي والتي من خلالها يتم تبني تكنولوجيا جديدة ودمجها في أعمال المؤسسة وكادرها البشري.



ونوه مدوخ ان مرتكز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو المورد البشري وهو رأس المال الحقيقي للمجتمع الفلسطيني في ظل شح الموارد الطبيعية، مبيناً ضرورة الاخذ بالاعتبار نسبة بطالة تجاوزت 46% و73% بين الخريجين، مشدداً على ضرورة أن يصبح لزامًا علينا العمل بكل السبل المتاحة للحد من تفشي البطالة باعتبارها أبرز قضية مجتمعية مع ضرورة الربط بين هدف الحد من البطالة وتوظيف التكنولوجيا الفاعل.



واستعرض مدوخ عددا من التدخلات الحكومية حيث أكد على وضع مسألة التحول الرقمي في سلم أولويات العمل الحكومي.



وبين أن الوزارة نفذت العديد من الخطوات العملية الميدانية ومن ذلك تدشين برنامجاً لتعزيز العمل عن بعد وذلك بالشراكة مع الجامعة الاسلامية ممثلة بحاضنة التكنولوجيا والاعمال وشركة فيجن بلس حيث يتم تدريب220 خريجاً في مجال تطوير البرمجيات، الديكور، كتابة المحتوى، الترجمة، تحفيظ القران، التدريب، المحاسبة السحابية.



وبين ان الوزارة بصدد إعداد وثيقة إستراتيجية لمواءمة مهارات الخريجين وقدراتهم مع متطلبات سوق العمل بمفهومه الرحب ليمتد الى السوق العالمي، حيث تم تشكيل لجنة خماسية لهذا الغرض من القطاع العام والخاص والأكاديمي والمجتمع المدني والخبراء وانه سيتم العمل على بناء وثيقة النظام البيئي eco systemلحاضنات ومسرعات الاعمال وريادة الاعمال؛ وذكر انه تم تعزيز التواصل مع المؤثرين في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المجلس الاستشاري للوزارة.



وأوضح مدوخ أن الوزارة تسعى بكل جهد ممكن لإنشاء برج تكنولوجي نوعي في قطاع غزة ليكون حاضنة الابداع والتمير ، مبينا أنه سيشهد قطاع الاتصالات إعادة هيكلة البيئة التنظيمية في اطار عمل تكاملي مع كافة الأطراف ذوي العلاقة للعمل على تعزيز صمود المواطن وتقديم خدمة أفضل له وزيادة الإنتاجية للعاملين في كافة المجالات.



رام الله - دنيا الوطنشاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة، في اللقاء التكنولوجي الهندسي التاسع التي تنظمه كلية الهندسة في الجامعة الإسلامية بالتعاون مع نقابة المهندسين وبرعاية من شركات القطاع الخاص و الذي يعقد في على مدار يومين 20-21 فبراير الجاري بحضور الأستاذ فرحات رئيس الجامعة الإسلامية و سهيل مدوخ وكيل وزارة الاتصالات، وخليل الأسطل عميد كلية الهندسة، ومحمد عرفة نقيب المهندسين، ولفيف من ممثلي قطاع العمل الخاص والعاملين في القطاعين الهندسي والتكنولوجي، وجمع من أعضاء من هيئة التدريس والطلبة بكلية الهندسة.وأشاد فرحات بالأداء المميز وحرص كلية الهندسة بالجامعة على تبني الأنشطة التي تبرز ودعم الأفكار الريادية الإبداعية لطلبتها بشكل خاصة والمؤسسات الهندسة والمهندسين المهندسين بشكل عام.وأكد فرحات على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات والورش التي تحفز أصحاب المشاريع على تحدي الواقع وتشجيعهم على تقديم مشاريعهم الإبداعية.بدوره، لفت الأسطل إلى سعي الجامعة لمواكبة التطور التكنولوجي من خلال عقد مثل هذه اللقاءات والورش الهندسية، بالإضافة للسعي الدؤوب للكلية لتخريج طلاب متميزين بمختلف تخصصات الهندسة والقادرين على مواكبة التحديات في سوق العمل، من خلال تفعيل وتوطيد العلاقة بين الجامعة والمجتمع المحلي والوقوف على متطلباته.ومن جانبه، أكد عرفة على أهمية التعاون بين النقابة والجامعات لتطوير كفاءة المهندس الفلسطيني وصقل شخصيته وتأهيله لسوق العمل، ونوه الدكتور عرفة إلى أهمية الورش التكنولوجية والحاضنات الهندسية في تنمية القدرات العملية والعلمية للطلبة والمهندسين.