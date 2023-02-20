رئيس سلطة المياه يوقع الاتفاقية الخاصة بتأسيس نظام المراقبة عن بعد

رام الله - دنيا الوطنوقّع رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الاثنين، مع الممثل الخاص لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إيفون هيل، الاتفاقية الخاصة بتأسيس نظام المراقبة عن بعد للتزود بالمياه، والممولة من الحكومة الهولندية بقيمة أكثر من 2 مليون دولار.وتشمل الاتفاقية التي وقعت، بحضور مدير التعاون في الممثلية الهولندية بنجامين أنكر، على تأسيس نظام مراقبة عن بعد للتزود بالمياه وتوزيعها بالجملة في الضفة الغربية عن طريق تركيب عدادات وربطها بنظام إلكتروني دقيق، وتمويل حفر بئر السموع في الخليل لخدمة أهالي السموع الظاهرية ويطا، إضافة الى القيام بعملية تقييم لعملية الصيانة لـ 23 بئراً من الآبار التابعة لدائرة مياه الضفة الغربية.وثمن غنيم التعاون من قبل برنامج الأمم المتحدة والحكومة الهولندية وما نتج عنها من مشاريع حيوية تصب في خدمة المواطن الفلسطيني، مشيراً الى أن خطة سلطة المياه تتضمن المزيد من المشاريع الهادفة إلى تطوير قطاع المياه والصرف الصحي كالمشاريع الجاري العمل عليها فما يتعلق بمياه الصرف الصحي العابرة للحدود للاستفادة من المياه المعالجة.من جانبها، أكدت هيل أهمية التعاون في البرامج والخطط المدرجة من قبل سلطة المياه، والتي تشمل جميع المحافظات، آملة بمزبد من التعاون المشترك لضمان تحقيق الانجازات اللازمة في المشاريع المشتركة بين الجانبين.