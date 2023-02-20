الهباش يشارك في اجتماعات مجمع الفقه الإسلامي الدولي في جدة

شارك قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، في فعاليات أعمال الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي ينعقد بمدينة جدة في السعودية.





وينعقد المؤتمر هذا العام لدراسة النوازل والمستجدات المعاصرة والاجتهاد فيها، بهدف بيان الأحكام الشرعية المناسبة لها من خلال إصدار قرارات شرعية تحظى بقبول علماء الأمة في العصر الراهن، ويشارك فيه نحو 200 عالم من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من ذوي الخبرة والتخصص في علوم الشريعة، والاقتصاد، والطب، والاجتماع.

رام الله - دنيا الوطنوقدم قاضي القضاة للمؤتمر بحثاً فقهياً وقانونياً حول أحكام الاطفال مجهولي النسب في الشريعة الاسلامية، وآلية التعامل مع هذه القضية بما يعود بالفائدة على المجتمع وحماية هذه الشريحة واستيعابها.وقال إن أهمية هذا المؤتمر تنبع من دور الشريعة الإسلامية في كافة تفاصيل الحياة كونها رسالة سامية تحمل الخير للإنسانية جمعاء وتدعو إلى اكتساب المعرفة والعلم لمواكبة تطورات العصر المتلاحقة والمستجدات على الحياة اليومية وموقف الشرع منها من خلال تعزيز مفهوم الاجتهاد من قبل ذوي الاختصاص وأهل العلم.