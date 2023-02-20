شؤون فلسطينية

بكيرات: الاحتلال يسعى لتجفيف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس

بكيرات: الاحتلال يسعى لتجفيف الوجود الفلسطيني في مدينة القدس
ناجح بكيرات
رام الله - دنيا الوطن
قال نائب مدير عام أوقاف مدينة القدس الشيخ ناجح بكيرات، إن سياسة الاحتلال في ظل حكومة نتنياهو والمتطرف إيتمار بن غفير، هي تجفيف الوجود المقدسي ليس فقط في الأقصى وإنما بكامل المدينة المقدسة.

وبين بكيرات أن الاحتلال يسعى إلى تغيير الواقع الديمغرافي في المسجد الأقصى المبارك، عادًا ذلك بالخطير جدًا.

وأضاف أن الاحتلال يستهدف من خلال إفراغ المدينة من المقدسيين جعل حياة المقدسي لا تطاق داخلها، وجعل نسبة الوجود المقدسي لا تزيد عن 20 %، وهذا دليل على الحرب الديمغرافية التي تسعى لها الحكومة المتطرفة.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية أصبحت تقدم القدس على أنها رواية يهودية، لافتًا إلى أنها منعت لأول مرة الكشافة في شوارع القدس وتحارب العلم والرواية الفلسطينية وحتى روايتنا القرآنية.

وتابع: "نحن أمام شبه مليشيا، والاحتلال يسعى لتحقيق ما لم يستطع تحقيقه خلال نصف قرن، مردفًا،" إذا استمر هدم البيوت والانتهاكات في الأقصى فإن الأمور ستزداد تفجرا وصدامًا".

ويرى بكيرات أنه يمكن التصدي لسياسات الاحتلال من خلال تعبئة المجتمع المقدسي مع المقاومة، وعدم التساوق مع المحتل، بالإضافة إلى شد الرحال للمسجد الأقصى وزيادة الوعي، وألا تكون حملة الفجر العظيم يوم الجمعة فقط بل في جميع الأيام.

وشدد على ضرورة توحيد الرؤية الفلسطينية والعربية والإسلامية لخلق رؤية ومخطط جديد قادر على مواجهة الاحتلال ووضعه في زاوية أنه محتل وعليه أن يرحل.

كما دعا نائب مدير عام أوقاف مدينة القدس والمسجد الأقصى، الحكومات العربية والإسلامية إلى استنهاض الجماهير لجعل القدس على رأس سلم الأولويات.

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