المطران حنا: نقف إلى جانب الحركة الأسيرة في مطالبها العادلة

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الإثنين، إننا "نطالب ونتمنى بأن تتسع دائرة التضامن الرسمي والشعبي مع الحركة الأسيرة والتي تقوم بخطوات احتجاجية رفضا لقرارات التضييق عليها".وأضاف المطران حنا: "من واجبنا جميعا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد أن نكون مع الحركة الأسيرة وأن نتبنى مطالبها العادلة، ويجب أن يتم تكثيف الفعاليات والنشاطات المحلية والتواصل مع الهيئات الأممية والحقوقية وكذلك مع الجاليات العربية والفلسطينية لكي يكون هنالك دور للجميع في مؤازرة الحركة الأسيرة".وتابع: |نؤازر أسرانا ومعتقلينا في سجون الاحتلال الذين يعانون من تضييقات وممارسات غير مسبوقة تضاف إلى سلسلة المضايقات التي كانت سابقا، فهي ممارسات تحمل رسائل الكراهية الانتقام من أسرانا الذين نحييهم ومن واجبنا جميعا أن نكون معهم وأن ننادي بمطالبهم المحقة والعادلة".