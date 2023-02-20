دولي

قبل زيارة بايدن لكييف.. البيت الأبيض أجرى اتصالات مع روسيا لتجنب هذا الأمر

قبل زيارة بايدن لكييف.. البيت الأبيض أجرى اتصالات مع روسيا لتجنب هذا الأمر
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن البيت الأبيض قوله: إنه تم إجراء اتصالات مع روسيا، قبيل زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن للعاصمة الأوكرانية، كييف.

وقال البيت الأبيض، إن الاتصالات روسيا، جاءت لتجنب أي سوء تقدير قد يؤدي لصراع مباشر.

وكان بايدن، قال إن "أوكرانيا سوف تحصل على دعم عسكري جديد بحزمة مساعدات قدرها 500 مليون دولار ستُعلن غداً الثلاثاء".

وجاء ذلك خلال وصول بايدن إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة غير معلنة، اليوم الإثنين، حيث أكد أنه سيتم إعلان عقوبات إضافية على النخب والشركات التي تحاول التهرب من العقوبات وتدعم آلة الحرب الروسية.

وتابع خلال تصريحات له "سنعلن هذا الأسبوع عقوبات على شركات روسية، وسنقدم مليارات للحكومة الأوكرانية لدعم أوضاع مواطنيها".

وأعلن بايدن تسليم أوكرانيا معدات مهمة تشمل ذخيرة المدفعية والأنظمة المضادة للدروع ورادارات المراقبة.

وقال "عندما غزا بوتين أوكرانيا كان يعتقد أنها ضعيفة وأن الغرب منقسم وأنه يمكن أن يصمد أمامنا، لكنه كان مخطئا.. أنشأنا تحالفا من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي للدفاع عن أوكرانيا بدعم عسكري واقتصادي غير مسبوق".

وتعليقا على الزيارة، قال الرئيس الأوكراني إنها تكتسب أهمية قصوى، وإنها إشارة قوية على دعم جميع الأوكرانيين.

وأضاف "لن ننسى موقف الرئيس الأميركي والدعم الذي قدمه خلال الحرب، وصولا لهذه الزيارة.. أوكرانيا تجسد مصير النظام العالمي، وعلينا بذل كل ما بوسعنا لينتصر العالم الديمقراطي".

وأردف قائلا "ناقشنا كثيرا من النقاط، وهذه النقاشات تقربنا من الانتصار، وأتمنى أن يكون عام 2023 هو عام الانتصار".

من جهته، رأى البيت الأبيض أن زيارة بايدن تأكيد "لالتزام الولايات المتحدة الثابت بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها".

وقد كشف النائب بالبرلمان الأوكراني ألكسندر ميريجيكو للجزيرة أن الرئيس بايدن غادر كييف وتوجه إلى بولندا المجاورة.

وقد وصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى العاصمة الأوكرانية كييف بالتزامن مع الذكرى الأولى لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأفادت مصادر صحفية أوكرانية، بأن الرئيس الأميركي زار حائط  تذكاري لقتلى الجيش الأوكراني في ساحة القديس ميخائيل بالعاصمة كييف برفقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الزيارة تمت بسرية تامة حيث لم يعلن أي من الطرفين عن ترتيبات لها.

في حين، نقل موقع (أكسيوس) الأميركي عن مسؤول أوكراني بأن بايدن اجتمع مع الرئيس زيلنسكي وعدد من كبار الوزراء الأوكرانيين صباح اليوم.

أخبار ذات صلة

قبل زيارة بايدن لكييف.. البيت الأبيض أجرى اتصالات مع روسيا لتجنب هذا الأمر

قبل زيارة بايدن لكييف.. البيت الأبيض أجرى اتصالات مع روسيا لتجنب هذا الأمر

لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. بايدن يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة

لأول مرة منذ اندلاع الحرب.. بايدن يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة

وزير الخارجية الأميركي: نتوقع توقف الصين عن دعم روسيا عسكرياً

وزير الخارجية الأميركي: نتوقع توقف الصين عن دعم روسيا عسكرياً

نتنياهو يُهاجم المتظاهرين أمام مقر (كنيست)

نتنياهو يُهاجم المتظاهرين أمام مقر (كنيست)

خوفًا من هجوم إيراني.. بحرية الاحتلال ترفع مستوى التأهب في البحر الأحمر

خوفًا من هجوم إيراني.. بحرية الاحتلال ترفع مستوى التأهب في البحر الأحمر

شاهد: فضيحة سرقة تطال فريق الإنقاذ الإسرائيلي في تركيا

شاهد: فضيحة سرقة تطال فريق الإنقاذ الإسرائيلي في تركيا

(كنيست) يصوّت اليوم على مشروعي قانونين بشأن النظام القضائي

(كنيست) يصوّت اليوم على مشروعي قانونين بشأن النظام القضائي

صحيفة إسرائيلية: سموتريتش إلى أمريكا الشهر المقبل في أول زيارة منذ توليه منصبه

صحيفة إسرائيلية: سموتريتش إلى أمريكا الشهر المقبل في أول زيارة منذ توليه منصبه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: نقف إلى جانب الحركة الأسيرة في مطالبها العادلة

المطران حنا: نقف إلى جانب الحركة الأسيرة في مطالبها العادلة

إصابات خلال مواجهات في الدهيشة واعتقال شاب من بلدة الدوحة

إصابات خلال مواجهات في الدهيشة واعتقال شاب من بلدة الدوحة

الأسير محمد الخطيب من مخيم طولكرم يواجه وضعًا صحيًا صعبًا

الأسير محمد الخطيب من مخيم طولكرم يواجه وضعًا صحيًا صعبًا

الاحتلال ينفذ حكم السجن لمدة 16 شهراً بحق الشيخ يوسف الباز

الاحتلال ينفذ حكم السجن لمدة 16 شهراً بحق الشيخ يوسف الباز

الخليل: الاحتلال يهدم حظيرة أغنام وسلاسل حجرية

الخليل: الاحتلال يهدم حظيرة أغنام وسلاسل حجرية

غزة: &quot;التشريعي&quot; يناقش تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وعددًا من شكاوى المواطنين

غزة: "التشريعي" يناقش تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وعددًا من شكاوى المواطنين

&quot;الشعبية&quot;: أية تفاهمات مع الاحتلال مرفوضة ولا رهان على الإدارة الأمريكية

"الشعبية": أية تفاهمات مع الاحتلال مرفوضة ولا رهان على الإدارة الأمريكية

هيئة الأسرى: الأسير محمد صفران يعاني من وضع صحي صعب

هيئة الأسرى: الأسير محمد صفران يعاني من وضع صحي صعب

منوعات

جورجينا تعلن بشكل رسمي عن مهنتها الجديدة

جورجينا تعلن بشكل رسمي عن مهنتها الجديدة

انعقاد أولى جلسات محاكمة سعد المجرد بتهمة اغتصاب فتاة

انعقاد أولى جلسات محاكمة سعد المجرد بتهمة اغتصاب فتاة

شاهد.. زوج نانسي عجرم يصدم الجمهور بالحديث عن جسدها

شاهد.. زوج نانسي عجرم يصدم الجمهور بالحديث عن جسدها

صاحب أغنية &quot;بأمارة مين&quot; يكشف عن مواصفات شريكة حياته

صاحب أغنية "بأمارة مين" يكشف عن مواصفات شريكة حياته

بالصور.. آمال ماهر تبهر جمهورها بإطلالتها الأنيقة

بالصور.. آمال ماهر تبهر جمهورها بإطلالتها الأنيقة

في عمر الـ٤٩.. غدير السبتي تتزوج للمرة الثالثة

في عمر الـ٤٩.. غدير السبتي تتزوج للمرة الثالثة

كريستيانو رونالدو يرتدي ساعة بسعر صادم

كريستيانو رونالدو يرتدي ساعة بسعر صادم

إليسا تتعرض للانتقاد بسبب حارسها الشخصي

إليسا تتعرض للانتقاد بسبب حارسها الشخصي

بطريقة مبهرة.. شاكيرا تغني لفيروز &quot;أعطني الناي وغني&quot;

بطريقة مبهرة.. شاكيرا تغني لفيروز "أعطني الناي وغني"

&quot;فندق عائم&quot; في هطاي التركية يستقبل متضرري الزلزال

"فندق عائم" في هطاي التركية يستقبل متضرري الزلزال

عربي

الخارجية الإيرانية: عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية يصب في مصلحة البلدين

الخارجية الإيرانية: عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية يصب في مصلحة البلدين

خفر السواحل التونسي ينقذ مئات المهاجرين خلال ليلة واحدة

خفر السواحل التونسي ينقذ مئات المهاجرين خلال ليلة واحدة

مصر: تخوفات من وصول فيروس (ماربورغ) إلى المنطقة

مصر: تخوفات من وصول فيروس (ماربورغ) إلى المنطقة

ليبيا: حكومة الدبيبة تُفرج عن مسؤول بارز في نظام القذافي

ليبيا: حكومة الدبيبة تُفرج عن مسؤول بارز في نظام القذافي