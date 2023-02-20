قبل زيارة بايدن لكييف.. البيت الأبيض أجرى اتصالات مع روسيا لتجنب هذا الأمر

نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن البيت الأبيض قوله: إنه تم إجراء اتصالات مع روسيا، قبيل زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن للعاصمة الأوكرانية، كييف.





وقال البيت الأبيض، إن الاتصالات روسيا، جاءت لتجنب أي سوء تقدير قد يؤدي لصراع مباشر.



وكان بايدن، قال إن "أوكرانيا سوف تحصل على دعم عسكري جديد بحزمة مساعدات قدرها 500 مليون دولار ستُعلن غداً الثلاثاء".



وجاء ذلك خلال وصول بايدن إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة غير معلنة، اليوم الإثنين، حيث أكد أنه سيتم إعلان عقوبات إضافية على النخب والشركات التي تحاول التهرب من العقوبات وتدعم آلة الحرب الروسية.



وتابع خلال تصريحات له "سنعلن هذا الأسبوع عقوبات على شركات روسية، وسنقدم مليارات للحكومة الأوكرانية لدعم أوضاع مواطنيها".



وأعلن بايدن تسليم أوكرانيا معدات مهمة تشمل ذخيرة المدفعية والأنظمة المضادة للدروع ورادارات المراقبة.



وقال "عندما غزا بوتين أوكرانيا كان يعتقد أنها ضعيفة وأن الغرب منقسم وأنه يمكن أن يصمد أمامنا، لكنه كان مخطئا.. أنشأنا تحالفا من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادي للدفاع عن أوكرانيا بدعم عسكري واقتصادي غير مسبوق".



وتعليقا على الزيارة، قال الرئيس الأوكراني إنها تكتسب أهمية قصوى، وإنها إشارة قوية على دعم جميع الأوكرانيين.



وأضاف "لن ننسى موقف الرئيس الأميركي والدعم الذي قدمه خلال الحرب، وصولا لهذه الزيارة.. أوكرانيا تجسد مصير النظام العالمي، وعلينا بذل كل ما بوسعنا لينتصر العالم الديمقراطي".



وأردف قائلا "ناقشنا كثيرا من النقاط، وهذه النقاشات تقربنا من الانتصار، وأتمنى أن يكون عام 2023 هو عام الانتصار".



من جهته، رأى البيت الأبيض أن زيارة بايدن تأكيد "لالتزام الولايات المتحدة الثابت بديمقراطية أوكرانيا وسيادتها وسلامة أراضيها".



وقد كشف النائب بالبرلمان الأوكراني ألكسندر ميريجيكو للجزيرة أن الرئيس بايدن غادر كييف وتوجه إلى بولندا المجاورة.



وقد وصل الرئيس الأميركي، جو بايدن، إلى العاصمة الأوكرانية كييف بالتزامن مع الذكرى الأولى لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.



وأفادت مصادر صحفية أوكرانية، بأن الرئيس الأميركي زار حائط تذكاري لقتلى الجيش الأوكراني في ساحة القديس ميخائيل بالعاصمة كييف برفقة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الزيارة تمت بسرية تامة حيث لم يعلن أي من الطرفين عن ترتيبات لها.



في حين، نقل موقع (أكسيوس) الأميركي عن مسؤول أوكراني بأن بايدن اجتمع مع الرئيس زيلنسكي وعدد من كبار الوزراء الأوكرانيين صباح اليوم.



رام الله - دنيا الوطن