إصابات خلال مواجهات في الدهيشة واعتقال شاب من بلدة الدوحة

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد وليد السقا (20 عاما) من بلدة الدوحة، بعد اقتحام منزل عائلته وتفتيشه وتخريب محتوياته.

رام الله - دنيا الوطنأصيب، ظهر اليوم الاثنين، عدد من المواطنين بينهم طلاب مدارس خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم.واندلعت مواجهات في المخيم بعد اقتحام قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز بكثافة بالتزامن مع خروج طلبة المدارس.وأفادت مصادر محلية بإصابة شاب بقنبلة غاز في رأسه، وآخرين بالاختناق جرى علاجهم ميدانياً.كما عبث جنود الاحتلال بصور الشهيد عمر مناع، الموجودة في منزله صديقه محمد السقا.