إسرائيل تبلغ واشنطن بقرارها بشأن شرعنة البؤر الاستيطانية وهدم المنازل





ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فقد أصدر مكتب نتنياهو بياناً أعلن فيه أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها لن تشرعن في الأشهر المقبلة بؤر استيطانية جديدة غير الـ 9 التي تمت الموافقة عليها في (كابينت)".





وجاء في البيان أيضاً، أن "إسرائيل لن تلتزم بوقف هدم المباني في المنطقة C".





وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن تحدث الليلة الماضية مع نتنياهو مساء يوم السبت.

ووفق الخارجية الأميركية، فإن بلينكن أكد دعم واشنطن لحل الدولتين ومعارضتها لسياسات تعرض الحل للخطر.

كما شدد على الضرورة الملحة لإعادة الهدوء الى المنطقة والامتناع عن خطوات أحادية الجانب من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أصدر أول أمس السبت، بياناً حول الاتصال الهاتفي بين الوزير أنتوني بلينكن، والرئيس محمود عباس.

وقال برايس: إن وزير الخارجية تحدث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين المتفاوض عليه ومعارضة السياسات التي تعرض قابليتها للحياة للخطر.

وشدد بلينكن على الحاجة الملحة لأن يتخذ الإسرائيليون والفلسطينيون خطوات تعيد الهدوء ومعارضتنا القوية للإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها تصعيد التوترات.

كما ناقش بلينكن والرئيس عباس الجهود المبذولة لتحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني وتعزيز أمنه وحريته.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنها لن تشرعن أية بؤر استيطانية جديدة في الأشهر المقبلة، باستثناء البؤر التي تم شرعنتها من قبل المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) قبل عدة أيام.