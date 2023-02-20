شؤون فلسطينية

إسرائيل تبلغ واشنطن بقرارها بشأن شرعنة البؤر الاستيطانية وهدم المنازل

إسرائيل تبلغ واشنطن بقرارها بشأن شرعنة البؤر الاستيطانية وهدم المنازل
نتنياهو وبلينكن
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنها لن تشرعن أية بؤر استيطانية جديدة في الأشهر المقبلة، باستثناء البؤر التي تم شرعنتها من قبل المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (كابينت) قبل عدة أيام.

ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فقد أصدر مكتب نتنياهو بياناً أعلن فيه أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها لن تشرعن في الأشهر المقبلة بؤر استيطانية جديدة غير الـ 9 التي تمت الموافقة عليها في (كابينت)".

وجاء في البيان أيضاً، أن "إسرائيل لن تلتزم بوقف هدم المباني في المنطقة C".

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن تحدث الليلة الماضية مع نتنياهو مساء يوم السبت.

ووفق الخارجية الأميركية، فإن بلينكن أكد دعم واشنطن لحل الدولتين ومعارضتها لسياسات تعرض الحل للخطر.  

كما شدد على الضرورة الملحة لإعادة الهدوء الى المنطقة والامتناع عن خطوات أحادية الجانب من قبل الإسرائيليين والفلسطينيين.  

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، أصدر أول أمس السبت، بياناً حول الاتصال الهاتفي بين الوزير أنتوني بلينكن، والرئيس محمود عباس. 

وقال برايس: إن وزير الخارجية تحدث مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإعادة تأكيد التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين المتفاوض عليه ومعارضة السياسات التي تعرض قابليتها للحياة للخطر. 

وشدد بلينكن على الحاجة الملحة لأن يتخذ الإسرائيليون والفلسطينيون خطوات تعيد الهدوء ومعارضتنا القوية للإجراءات الأحادية الجانب التي من شأنها تصعيد التوترات. 

كما ناقش بلينكن والرئيس عباس الجهود المبذولة لتحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني وتعزيز أمنه وحريته.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تبلغ واشنطن بقرارها بشأن شرعنة البؤر الاستيطانية وهدم المنازل

إسرائيل تبلغ واشنطن بقرارها بشأن شرعنة البؤر الاستيطانية وهدم المنازل

الأسير محمد الخطيب من مخيم طولكرم يواجه وضعًا صحيًا صعبًا

الأسير محمد الخطيب من مخيم طولكرم يواجه وضعًا صحيًا صعبًا

الاحتلال ينفذ حكم السجن لمدة 16 شهراً بحق الشيخ يوسف الباز

الاحتلال ينفذ حكم السجن لمدة 16 شهراً بحق الشيخ يوسف الباز

شاهد بالصور: مكافحة المخدرات تضبط قرابة 50 ألف حبة مخدر &quot;روتانا&quot; برفح

شاهد بالصور: مكافحة المخدرات تضبط قرابة 50 ألف حبة مخدر "روتانا" برفح

متى سيبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين؟

متى سيبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين؟

الخليل: الاحتلال يهدم حظيرة أغنام وسلاسل حجرية

الخليل: الاحتلال يهدم حظيرة أغنام وسلاسل حجرية

اشتية: ملتزمون بما تم التوقيع عليه مع جميع النقابات حال توفر الإمكانيات المالية

اشتية: ملتزمون بما تم التوقيع عليه مع جميع النقابات حال توفر الإمكانيات المالية

غزة: &quot;التشريعي&quot; يناقش تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وعددًا من شكاوى المواطنين

غزة: "التشريعي" يناقش تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وعددًا من شكاوى المواطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات خلال مواجهات في الدهيشة واعتقال شاب من بلدة الدوحة

إصابات خلال مواجهات في الدهيشة واعتقال شاب من بلدة الدوحة

الأسير محمد الخطيب من مخيم طولكرم يواجه وضعًا صحيًا صعبًا

الأسير محمد الخطيب من مخيم طولكرم يواجه وضعًا صحيًا صعبًا

الاحتلال ينفذ حكم السجن لمدة 16 شهراً بحق الشيخ يوسف الباز

الاحتلال ينفذ حكم السجن لمدة 16 شهراً بحق الشيخ يوسف الباز

الخليل: الاحتلال يهدم حظيرة أغنام وسلاسل حجرية

الخليل: الاحتلال يهدم حظيرة أغنام وسلاسل حجرية

غزة: &quot;التشريعي&quot; يناقش تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وعددًا من شكاوى المواطنين

غزة: "التشريعي" يناقش تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية وعددًا من شكاوى المواطنين

&quot;الشعبية&quot;: أية تفاهمات مع الاحتلال مرفوضة ولا رهان على الإدارة الأمريكية

"الشعبية": أية تفاهمات مع الاحتلال مرفوضة ولا رهان على الإدارة الأمريكية

هيئة الأسرى: الأسير محمد صفران يعاني من وضع صحي صعب

هيئة الأسرى: الأسير محمد صفران يعاني من وضع صحي صعب

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

منوعات

جورجينا تعلن بشكل رسمي عن مهنتها الجديدة

جورجينا تعلن بشكل رسمي عن مهنتها الجديدة

انعقاد أولى جلسات محاكمة سعد المجرد بتهمة اغتصاب فتاة

انعقاد أولى جلسات محاكمة سعد المجرد بتهمة اغتصاب فتاة

شاهد.. زوج نانسي عجرم يصدم الجمهور بالحديث عن جسدها

شاهد.. زوج نانسي عجرم يصدم الجمهور بالحديث عن جسدها

صاحب أغنية &quot;بأمارة مين&quot; يكشف عن مواصفات شريكة حياته

صاحب أغنية "بأمارة مين" يكشف عن مواصفات شريكة حياته

بالصور.. آمال ماهر تبهر جمهورها بإطلالتها الأنيقة

بالصور.. آمال ماهر تبهر جمهورها بإطلالتها الأنيقة

في عمر الـ٤٩.. غدير السبتي تتزوج للمرة الثالثة

في عمر الـ٤٩.. غدير السبتي تتزوج للمرة الثالثة

كريستيانو رونالدو يرتدي ساعة بسعر صادم

كريستيانو رونالدو يرتدي ساعة بسعر صادم

إليسا تتعرض للانتقاد بسبب حارسها الشخصي

إليسا تتعرض للانتقاد بسبب حارسها الشخصي

بطريقة مبهرة.. شاكيرا تغني لفيروز &quot;أعطني الناي وغني&quot;

بطريقة مبهرة.. شاكيرا تغني لفيروز "أعطني الناي وغني"

&quot;فندق عائم&quot; في هطاي التركية يستقبل متضرري الزلزال

"فندق عائم" في هطاي التركية يستقبل متضرري الزلزال

عربي

الخارجية الإيرانية: عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية يصب في مصلحة البلدين

الخارجية الإيرانية: عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية يصب في مصلحة البلدين

خفر السواحل التونسي ينقذ مئات المهاجرين خلال ليلة واحدة

خفر السواحل التونسي ينقذ مئات المهاجرين خلال ليلة واحدة

مصر: تخوفات من وصول فيروس (ماربورغ) إلى المنطقة

مصر: تخوفات من وصول فيروس (ماربورغ) إلى المنطقة

ليبيا: حكومة الدبيبة تُفرج عن مسؤول بارز في نظام القذافي

ليبيا: حكومة الدبيبة تُفرج عن مسؤول بارز في نظام القذافي