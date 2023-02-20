شؤون فلسطينية

الاحتلال ينفذ حكم السجن لمدة 16 شهراً بحق الشيخ يوسف الباز

الاحتلال ينفذ حكم السجن لمدة 16 شهراً بحق الشيخ يوسف الباز
الشيخ يوسف الباز
رام الله - دنيا الوطن
نفذت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، حكما بحق الشيخ يوسف الباز (64 عاما) إمام المسجد العمري الكبير في مدينة اللد، حيث سلم نفسه لسلطات الاحتلال، لقضاء حكما بالسجن لمدة 16 شهرا، في سجن بئر السبع بتهمة التحريض.

وقُبيل دخوله إلى السجن، قال الشيخ الباز: "إسرائيل لا تملك ذرة من العدالة، وهي العدو الحقيقي للشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى، وينبغي علينا أن نتعامل معها كعدو".

وردت محكمة الاحتلال المركزية في اللد، في 21 ديسمبر 2022، استئناف النيابة العامة الذي قدمته، ضد إزالة القيد الإلكتروني عن الباز، والسماح له بالخروج إلى العمل 8 ساعات يوميا.

جاء ذلك بعد أن كانت قد قررت المحكمة، قبول الاستئناف الذي قدمه المحامي خالد الزبارقة، من طاقم الدفاع عن الباز، وخفضت الحكم في ملف "الاعتداء على مواطن يهودي"، من 20 شهرا إلى 16 شهرا، بالإضافة إلى إرجاء تنفيذ الحكم ليوم 20 فبراير 2023.

كما قررت محكمة الصلح التابعة للاحتلال في اليوم ذاته، إزالة القيد الإلكتروني عن الشيخ الباز والسماح له بالعمل 8 ساعات يوميا و3 ساعات نقاهة يومي الجمعة والسبت، غير أن النيابة طلبت تأجيل التنفيذ لفحص موقفها من القرار.

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