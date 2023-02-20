شؤون فلسطينية

"المقاومة الشعبية" ترحب بالبيان الختامي الصادر عن الاتحاد الإفريقي

رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الشعبية، إننا: "نرحب بالبيان الختامي الصادر عن الاتحاد الافريقي والمساند لشعبنا الفلسطيني ومنحازاً لقضيته الوطنية التي تواجه المؤامرات الصهيونية، وتثمن القرارات الصادرة عن القمة الهادفة لمحاكمة الاحتلال، ومنع تغلغله في القارة الافريقية".

وتابعت: "تشيد الحركة بموقف الجزائر وجنوب أفريقيا، بطرد الوفد الصهيوني المجرم من حضور القمة الأفريقية، الأمر يزيد من حصار هذا الكيان وعزله وكشف زيفه وجرائمه البشعة أمام العالم الحر".

وختمت: "إن الموقف المشرف للقمة الأفريقية ضد الكيان، هو موقف لكل إنساني وحر ومنحاز للحق والعدالة".

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