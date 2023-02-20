"المقاومة الشعبية" ترحب بالبيان الختامي الصادر عن الاتحاد الإفريقي

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الشعبية، إننا: "نرحب بالبيان الختامي الصادر عن الاتحاد الافريقي والمساند لشعبنا الفلسطيني ومنحازاً لقضيته الوطنية التي تواجه المؤامرات الصهيونية، وتثمن القرارات الصادرة عن القمة الهادفة لمحاكمة الاحتلال، ومنع تغلغله في القارة الافريقية".وتابعت: "تشيد الحركة بموقف الجزائر وجنوب أفريقيا، بطرد الوفد الصهيوني المجرم من حضور القمة الأفريقية، الأمر يزيد من حصار هذا الكيان وعزله وكشف زيفه وجرائمه البشعة أمام العالم الحر".وختمت: "إن الموقف المشرف للقمة الأفريقية ضد الكيان، هو موقف لكل إنساني وحر ومنحاز للحق والعدالة".